舍監阿伯被熱死還拖欠薪資 青島大學急宣布「早就決定裝冷氣」挨轟

中國山東青島大學58歲舍監張培生疑遭活活熱死，校方更被踢爆拖欠對方8個月薪資。（本報合成，擷取自微博）

2025/07/08 18:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島大學瀅園學生宿舍近日傳出憾事，58歲舍監張培生疑因高溫中暑，倒臥值班室不幸身亡，消息曝光後引發校內師生震驚與哀悼，也掀出宿舍未裝空調、長期拖欠薪資等爭議，校方雖火速發聲明，卻仍難平眾怒。

青島大學昨（7）日凌晨發布聲明，表示浮山校區物業工作人員（舍監）於6日早上7時30分在值班室被發現身體狀況異常，學校第一時間撥打急救電話並報警，救護員抵達現場後確認其已不幸離世，警方已初步排除刑事案件的可能性，詳細原因尚在調查中。

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不過，學生多指稱當日氣溫高達攝氏37至38度，而張培生所處的值班室狹小又無空調，長期通風不良，懷疑他是活活熱死。張培生的過世，引來學生紛紛發文悼念，形容他為人和善、生活簡樸，甚至會把電風扇留給自己收養的流浪貓使用，「一個電風扇吹三隻貓，自己坐在旁邊悶熱地值班」。

學生還透露，張大爺不久前才撿了畢業生丟棄的棉襖、鞋子為今年的冬天做準備，更控訴學校拖欠其長達8個月工資，大爺平時只能煮麵條果腹，連小貓生病都沒錢讓牠們看醫生。

除舍監疑因高溫喪命，學生宿舍未裝冷氣也讓學生「不堪其熱」。有學生表示，晚上熱到睡不著，一覺醒來滿身是汗，甚至已有同學中暑送醫，但學校遲遲未處理，怒斥校方獎學金、助學金被拖延也就算了，連舍監的命都保不住。

面對輿論壓力，青島大學昨日緊急宣布，今年暑假將為所有學生宿舍裝設空調，並強調該措施「原本就在規劃中」，與本次舍監死亡事件「無直接關聯」。但此說法並未平息學生怒火，反被批評是亡羊補牢，為時已晚。

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