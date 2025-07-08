鹿兒島近1700次群震 日本專家平田直︰不會引發南海海槽地震

日本氣象廳再度針對「南海海槽巨大地震」議題召開定期會議，委員會主席、東京大學名譽教授平田直指出，近期鹿兒島縣外海逾千次的群震，並不會引發南海海槽地震。（圖擷取自「日テレNEWS」官網）

2025/07/08 18:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳昨（7日）召集數名專家，針對未來30年內，發生機率約為80%的「南海海槽巨大地震」舉行定期會議，最新評估結果顯示，南海海槽在過去1個月內，並未發生異常顯著的地震活動。另外，專家在記者會指強調，從科學角度來看，近期鹿兒島縣外海逾千次的群震，並不會引發南海海槽地震。

綜合日媒報導，從今年6月7日起，在大陸板塊和海洋板塊交界處附近的四國西部和中部地區，以及6月29日至7月2日的紀伊半島西部（大阪、和歌山、奈良以西），皆有觀測到小規模的深層地殼運動。此外，位於鹿兒島縣南部外海的吐噶喇群島，則從6月21日至今（8）日，累計發生近1700起有感地震，其中最大震度達到6弱。

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日本氣象廳7日再度針對「南海海槽巨大地震」議題，召開專家分析與評估的定期會議。根據會議結果，專家分析過去1個月的地震資料後，在靜岡縣御前崎等地的長期地盤下沉趨勢，以及南海海槽的周邊，沒有發現任何明顯變化，認為近期日本發生的地震活動是板塊「短期緩慢滑動」所引起，並未觀測到大地震發生的可能性變高的徵兆。

擔任委員會主席、東京大學名譽教授平田直指出，從科學角度來看，雖然吐噶喇群島近期地震活動頻繁，但其規模並不會影響到四國或日本本州島，也不足以對遠處的南海海槽震源區產生實質性的影響，「日本原本就是一個地震頻發的國家，我希望大家記住任何地方都可能發生地震」，同時也呼籲民眾平日就應積極為防震措施做好充足準備。

「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，曾在1944年與1946年發生。（圖擷取自社群平台「X」）

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