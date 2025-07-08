牧場淪為墨西哥販毒集團招募中心 10名涉案者遭判刑

10名在與哈利斯科新生代販毒集團有關聯的牧場男子，遭逮捕並判刑。圖為該販毒集團重裝示威的模樣。（路透）

2025/07/08 19:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州檢察官辦公室稱，在7日結束的一場備受矚目審判中，10名在與販毒集團有關聯的伊薩吉雷（Izaguirre）牧場被捕男子被判刑。伊薩吉雷牧場是哈利斯科新生代販毒集團（CJNG）的強制招募中心。

根據《法新社》報導，哈利斯科州檢察官辦公室表示，這些人於去年9月與警察和國民警衛隊軍官交火時被捕，他們被判犯有「私人失蹤罪」和「定性殺人罪」。

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致力於尋找失蹤親屬的組織Guerreros Buscadores在3月時提報，在同一牧場發現數百件物品和衣物。據稱這些物品屬於被迫加入該販毒集團的失蹤者。

該組織還表示，他們發現疑似燒焦人類遺骸，還強調該地點曾是CJNG某種「滅絕中心」（extermination center）。負責調查的總檢察長辦公室則說，雖然該牧場曾被用作犯罪訓練中心，但並未找到證據證實這些指控。

值得注意的是，自3月後另有約15人因與伊薩吉雷牧場有關而被捕，其中包括1名市長和幾名警察。另外墨西哥已有超過10萬人失踪，其中大多數人自2006年聯邦政府發起廣受批評的反毒軍事行動後就已失踪。

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