為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    牧場淪為墨西哥販毒集團招募中心 10名涉案者遭判刑

    10名在與哈利斯科新生代販毒集團有關聯的牧場男子，遭逮捕並判刑。圖為該販毒集團重裝示威的模樣。（路透）

    10名在與哈利斯科新生代販毒集團有關聯的牧場男子，遭逮捕並判刑。圖為該販毒集團重裝示威的模樣。（路透）

    2025/07/08 19:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州檢察官辦公室稱，在7日結束的一場備受矚目審判中，10名在與販毒集團有關聯的伊薩吉雷（Izaguirre）牧場被捕男子被判刑。伊薩吉雷牧場是哈利斯科新生代販毒集團（CJNG）的強制招募中心。

    根據《法新社》報導，哈利斯科州檢察官辦公室表示，這些人於去年9月與警察和國民警衛隊軍官交火時被捕，他們被判犯有「私人失蹤罪」和「定性殺人罪」。

    致力於尋找失蹤親屬的組織Guerreros Buscadores在3月時提報，在同一牧場發現數百件物品和衣物。據稱這些物品屬於被迫加入該販毒集團的失蹤者。

    該組織還表示，他們發現疑似燒焦人類遺骸，還強調該地點曾是CJNG某種「滅絕中心」（extermination center）。負責調查的總檢察長辦公室則說，雖然該牧場曾被用作犯罪訓練中心，但並未找到證據證實這些指控。

    值得注意的是，自3月後另有約15人因與伊薩吉雷牧場有關而被捕，其中包括1名市長和幾名警察。另外墨西哥已有超過10萬人失踪，其中大多數人自2006年聯邦政府發起廣受批評的反毒軍事行動後就已失踪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播