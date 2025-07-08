中國大學多名住宿生沒冷氣中暑送醫 留學生蓋棉被爽吹空調片瘋傳！

山東煙臺南山學院有多名學生因宿舍沒有冷氣中暑送醫，反觀外國留學生蓋著被子爽爽吹冷氣的影片曝光，引發外界熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/07/08 18:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏季到來，近日發生中國青島大學學生宿舍的管理員因為值班室沒安裝冷氣，直接被活活熱死的消息在中網掀起熱議，如今又傳出同樣在山東的煙臺南山學院有多名學生因宿舍沒有冷氣中暑送醫，反觀外國留學生蓋著被子爽爽吹冷氣的影片曝光，讓大批中網友內心相當不平衡，牆外網友則狠酸「中國人民果然是韭菜！」

旅義華僑作家李穎本月6日在X平台分享牆內瘋傳的影片，表示位於山東省煙台市的煙台南山學院，5日要求學生在40度高溫的大熱天搬宿舍，但宿舍還沒安裝空調，多名學生中暑送醫。據傳，相關消息和畫面曝光之後，校方就開始找上網爆料的學生，威脅刪除同學被熱暈抬上救護車的影片，否則就處分，還有部分網友轉發到抖音的影片直接被消失。更荒謬的是，校方對外稱會「為天氣炎熱入睡困難的學生提供一對一心理疏導，引導學生樂觀向上的生活態度」。

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後續李穎又分享一名煙台南山學院學生在留學生宿舍拍的影片，可以看到2名黑人留學生開著冷氣，蓋著被子舒舒服服地對著鏡頭比讚，PO影片的學生嘲諷：「普通學生熱得中暑，內個（種族歧視詞，N-Word中文諧音）在二人間吹空調，無敵了！」

這段影片在中網曝光後讓輿論炸鍋，牆外網友則紛紛酸。「中國人民果然是韭菜！」、「中共才不會管奴民的死活，對外國人做足面子才重要」、「國人十年寒窗苦，終究人礦二等民」、「寧與友邦，不與家奴！中共政府從來沒有將中國人民當作人來對待！」、「都搞這套區別對待了，醒醒吧」、「奴隸與外賓自然有區別」。

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