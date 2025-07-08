人類可能首次記錄土星遭撞擊事件 天文學家分秒必爭尋找答案

NASA員工兼業餘天文學家拉納疑似拍攝到土星遭撞擊圖像。（擷取自PVOL）

2025/07/08 17:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據估計，每年約有7顆小行星或彗星撞擊土星，但從未有此類事件被攝影機捕捉到。但NASA員工兼業餘天文學家拉納（Mario Rana）近日拍攝的圖像似乎證實這點，若情況屬實這將是人類有史以來首次記錄到土星遭撞擊事件，目前天文學家正分秒必爭尋找答案。

根據《New Scientist》報導，拉納參與一個名為「DeTeCt」的項目，該項目使用軟體分析木星和土星圖像，希望能捕捉撞擊產生的瞬間閃光。拉娜在7月5日世界標準時間上午9點至9點15分拍攝的土星影像捕捉到閃光。

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雖然此消息令人興奮，但尚未得到證實。同樣參與「DeTeCt」項目的西班牙巴斯克大學胡索（Ricardo Hueso）表示，目前正努力尋找數據，以確認拉納偵測到的閃光是微弱撞擊跡象，還是相機中一個雜訊像素。

英國萊斯特大學弗萊徹（Leigh Fletcher）說，如果只有1人看到閃光，仍很有可能不是真的。如果其他人也看到閃光，那就代表確實發生撞擊。

該團隊尋找答案同時，將消息被報告給行星虛擬天文台和實驗室（PVOL）。PVOL向其他天文學家呼籲，提供進一步觀測數據以進行確認。PVOL聲稱，潛在撞擊非常微弱，尚未得到證實。短暫閃光發生在5日世界標準時間9時至9時15分之間，獲取在此期間拍攝的其他土星影像至關重要。

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