泰國政壇風暴！總理遭停職、盟友跳船 賭場合法化急轉彎

貝東塔8日以文化部長身分出席內閣會議後，於曼谷政府大樓外回應媒體。此前，泰國憲法法院已決議暫時停職她的總理職務，等待針對其罷免案的審理結果。（路透）

2025/07/08 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國1項旨在建立大型博弈產業、吸引百億外資的重大法案，在進入國會審議前夕緊急喊停。根據《路透》報導，泰國內閣8日宣布，撤回賭場及綜合娛樂區合法化草案，官方稱此舉是因「議題敏感，需更多時間與公眾溝通」。

然而，分析普遍認為，法案急轉彎的真正原因，是泰國執政聯盟面臨的政治危機。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上週甫遭憲法法院下令暫停職務，而其執政聯盟中的重要夥伴「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party）也宣布退出，導致執政的為泰黨（Pheu Thai）在國會僅剩微弱多數，強行通過此爭議法案的政治風險極高。

請繼續往下閱讀...

泰國除樂透與國營賽馬外，賭博行為多屬非法。但歷屆政府皆有推動賭場合法化的聲音，期望藉此吸引更多外國遊客、創造就業與稅收。為泰黨政府原先預估，此計畫能吸引至少1000億泰銖（約新台幣894億元）的新投資，並讓外國遊客數量再成長10%。

儘管經濟誘因龐大，該計畫在國內仍面臨相當大的反對聲浪。今年1月的民調顯示，多數民眾對此持反對意見。部分政黨也擔憂，建立博弈產業將加劇洗錢、犯罪等社會問題。

泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）在聲明中表示：「鑑於草案涉及需時建立公眾理解的議題，自國會審議中撤回是適當的作法。」但他並未說明內閣何時將重新考慮此案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法