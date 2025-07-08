為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國政壇風暴！總理遭停職、盟友跳船 賭場合法化急轉彎

    貝東塔8日以文化部長身分出席內閣會議後，於曼谷政府大樓外回應媒體。此前，泰國憲法法院已決議暫時停職她的總理職務，等待針對其罷免案的審理結果。（路透）

    貝東塔8日以文化部長身分出席內閣會議後，於曼谷政府大樓外回應媒體。此前，泰國憲法法院已決議暫時停職她的總理職務，等待針對其罷免案的審理結果。（路透）

    2025/07/08 16:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國1項旨在建立大型博弈產業、吸引百億外資的重大法案，在進入國會審議前夕緊急喊停。根據《路透》報導，泰國內閣8日宣布，撤回賭場及綜合娛樂區合法化草案，官方稱此舉是因「議題敏感，需更多時間與公眾溝通」。

    然而，分析普遍認為，法案急轉彎的真正原因，是泰國執政聯盟面臨的政治危機。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上週甫遭憲法法院下令暫停職務，而其執政聯盟中的重要夥伴「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party）也宣布退出，導致執政的為泰黨（Pheu Thai）在國會僅剩微弱多數，強行通過此爭議法案的政治風險極高。

    泰國除樂透與國營賽馬外，賭博行為多屬非法。但歷屆政府皆有推動賭場合法化的聲音，期望藉此吸引更多外國遊客、創造就業與稅收。為泰黨政府原先預估，此計畫能吸引至少1000億泰銖（約新台幣894億元）的新投資，並讓外國遊客數量再成長10%。

    儘管經濟誘因龐大，該計畫在國內仍面臨相當大的反對聲浪。今年1月的民調顯示，多數民眾對此持反對意見。部分政黨也擔憂，建立博弈產業將加劇洗錢、犯罪等社會問題。

    泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）在聲明中表示：「鑑於草案涉及需時建立公眾理解的議題，自國會審議中撤回是適當的作法。」但他並未說明內閣何時將重新考慮此案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播