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    馬克宏訪英展開國事訪問 聚焦烏克蘭援助與增加國防開支

    法國總統馬克宏將於今（8）日開始對英國進行為期3天的國事訪問。（路透）

    法國總統馬克宏將於今（8）日開始對英國進行為期3天的國事訪問。（路透）

    2025/07/08 16:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國總統馬克宏將於今（8）日開始對英國進行為期3天的國事訪問，他將和英國首相施凱爾舉行多場會晤。預計他們討論重點為對烏克蘭援助、增加國防開支，阻止移民乘坐小型船隻穿越英吉利海峽等。

    根據《法新社》報導，馬克宏和妻子碧姬將受到威廉王子和凱特王妃迎接，之後他們將前往溫莎城堡與國王查爾斯三世和卡蜜拉王后會面。

    據白金漢宮發布的新聞稿稱，查爾斯三世將在宴會上對馬克宏說「我們面臨著來自多個方向的多重複雜威脅。作為朋友和盟友，我們共同應對這些威脅。」、「我們不僅擁有共同價值觀，且擁有在世界範圍內實踐這些價值觀的決心。」

    馬克宏將追隨前法國總統戴高樂腳步，在英國議會向議員發表演說。馬克宏9日將與施凱爾共進午餐，他們也將於10日共同主持的第37屆法英峰會探討加強國防關係機會。

    另外英國和法國正主導與30國聯軍就如何支持烏克蘭可能的停火進行談判，包括部署維和部隊。施凱爾辦公室證實，馬克宏與施凱爾將於10日參加聯軍會議，討論加大對烏克蘭支持，並進一步對俄羅斯施壓。

    施凱爾辦公室稱馬克宏此次訪問具有歷史意義，將展示英法兩國現有關係廣度。查爾斯三世也聲稱，英國與法國的關係是不可或缺。

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