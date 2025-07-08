「安倍晉三回顧展」啟動群募 15分鐘湧入100萬日圓

「安倍晉三回顧展」啟動募款活動。（取自網路）

2025/07/08 15:38

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本前首相安倍晉三遇刺身亡至今3年，日本各界對他的悼念仍未降溫，日本民間團體計畫在明年夏天舉辦「安倍晉三回顧展」，今天上午開始在群募平台啟動募款活動，目標為2000萬圓（約合台幣404萬元），結果活動才開始15分鐘就募得了100萬日圓（約合台幣19.8萬元）。

這項群募活動是由社團法人「未來種籽計畫」主辦，該團體從今天起至下月31日的54天，在群募平台「CAMPFIRE」以2000萬圓為目標進行群眾募款活動。「未來種籽計畫」成立於2024年，主要是為了將日本的文化和歷史傳承給下一代，目前已開展「安倍晉三數位博物館計畫」等項目，發起人為經濟產業分析師德本進之介，安倍遺孀昭惠夫人擔任顧問。

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這次發起募款活動的目的，主要是為了籌備在明年夏天舉辦「安倍晉三回顧展」，募得款項將用於支付舉辦展覽、架設網站、製作目錄和廣告費用等。捐款起價為3000圓，根據捐款金額捐贈者將可獲得禮物，例如展覽入場券、目錄、展覽上展示的捐贈者姓名以及昭惠夫人親筆簽名的感謝信。

回顧展預定展出安倍遭槍擊時使用的麥克風、前首相麻生太郎葬禮悼詞手稿、野田佳彥國會追悼演說手稿、安倍的小學日記、著書《邁向美麗的國家》一書手稿等100餘件展品。展覽計劃於明年夏天先在東京舉行，之後將在日本全國巡迴展出。

產經新聞報導，今天上午10點募款開跑後，僅約15分鐘就募得100萬圓。目前已累積到近150萬元，反應相當熱烈。

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