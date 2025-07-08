整車精品遭竊！中國旅遊團義大利下車20分鐘被洗劫 僅2人僥倖逃過

中國30人旅行團參觀完義大利比薩斜塔（左）後，短短20分鐘的午餐時間內，遊覽車內財物竟遭洗劫一空。（本報合成，路透資料照、擷取自微博）

2025/07/08 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國約30人旅行團近日赴歐洲旅遊，行程走訪法國、瑞士與德國皆順利進行，未料在最後一站義大利卻遭遇重大竊盜事件。當團員下車用餐短短20分鐘，遊覽車便遭歹徒撬門行竊，車上行李與貴重物品幾乎被洗劫一空，損失金額估計高達數十萬元人民幣，甚至包含勞力士等名貴物品。

綜合中媒報導，該旅行團於6月26日出發，由中國籍導遊與外籍司機帶領，成員多為中年旅客，其中約9成是首次出國，過去幾日在德、法、瑞等國皆未遇到可疑情況，因此逐漸放鬆警戒，多數人早已購買大量精品。

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3日上午，旅行團參觀完比薩斜塔後，前往一家餐廳用餐。當時遊覽車停在餐廳門口附近，司機亦隨團進餐，並未留人看守。由於當時氣溫炎熱、行程緊湊，加上車輛地點顯眼且設有監控，團員普遍選擇將行李留在車上。

不料，短短用餐20多分鐘後準備返回車上，眾人卻驚見車門遭撬開，車內行李更是遭到洗劫一空。其中一名遊客指出，外觀普通或明顯無高價值的包包被留下，較昂貴的包款與裝有精品的行李則幾乎失竊，他本人損失身份證、金融卡、現金與電子產品，估計金額近2萬元人民幣（約新台幣8.1萬元）。

其他團員損失更加慘重，包括高價相機、手機與前幾天購買的名牌精品，整體估算損失恐達數十萬人民幣。僅有2名團員因隨身攜帶物品，且並未大量購物，而逃過一劫。導遊亦對此事感到錯愕，坦言從業多年未曾遇過整車遭洗劫的情況，初步建議團員返國後透過保險處理索賠。所幸所有護照都由導遊集中保管，未影響返國行程。

旅客報案後，義大利警方僅協助製作筆錄並開具報失單。中國駐義大利大使館7日下午則表示已接獲旅客通報，並確認當地警方已為團員開立中英文版報失證明，可供後續申請保險理賠使用。

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