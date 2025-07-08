武漢封城關鍵人物被查！ 疫情爆發初期市長周先旺捲貪腐案

周先旺於2020年疫情初期擔任武漢市長，面對全球質疑未能及時通報疫情，成為中國防疫爭議人物。（翻攝自《長安街知事》微信公號）

2025/07/08 14:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾主導2019年底武漢封城與新冠疫情初期通報工作的中國前官員周先旺，如今因涉嚴重違紀違法遭中共紀律單位調查。《法新社》8日報導指出，周在疫情最初爆發時擔任武漢市長，其角色一度遭質疑封鎖疫情資訊、通報遲緩，如今遭反貪機構調查，時機格外敏感，引發外界關注是否為當局切割甩鍋或清理舊帳行動。

據報導，中共中央紀委與國家監委8日聯合通報，現年62歲的周先旺正接受「紀律審查和監察調查」，官方以「涉嫌嚴重違紀違法」為由對其立案，此語句通常指涉貪腐、濫權等重大政治問題。通報未具體說明其違紀情節，也未說明是否與其防疫期間表現有關。

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周先旺於2018年至2021年擔任武漢市長，是新冠病毒首度爆發時的關鍵地方首長。當時武漢遲遲未通報疫情真相，延誤封城時機，引發全球批評。周本人更在2020年初接受央視訪問時坦承「未及時公開訊息」，一度被視為疫情失控的象徵人物之一。如今其落馬，外界解讀不一。

根據中國公開履歷，周先旺長期在湖北地方官場歷練，2021年卸任武漢市長後轉任湖北省政協副主席，並於2023年退休。他是2025年以來第34名遭通報的中央管理幹部，顯示中紀委反腐行動正大舉擴張。據香港媒體指出，中央第九巡視組於4月進駐湖北，6月結束信訪受理，不排除其被舉發與巡視工作有關。

外界關注，當局此次調查是否意在重整過去防疫政策爭議、或是藉由反腐名義對政治異己進行整肅。長期關注中國官場的觀察人士指出，周的落馬象徵北京對早期疫情官僚系統的切割，也可能意圖回應國際對隱匿疫情真相的質疑。

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