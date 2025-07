美國遊戲商店爆插隊買寶可夢卡鬥毆 1男遭刺傷2嫌涉重罪被捕

2025/07/08 15:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州一間電玩遊戲商店「GameStop」近日爆發激烈衝突,3名男子疑似為插隊購買寶可夢(Pokémon)卡牌與他人爆發鬥毆,過程中竟有人拿玻璃瓶砸人、再以碎片多次刺傷對方,造成1人重傷送醫。警方事後逮捕2名嫌犯,全案調查中。

綜合外媒報導,警方表示,許多粉絲與黃牛當地時間5日一大早就在加州科爾馬城鎮(Colma)GameStop店門口排隊搶購難得補貨的寶可夢卡。隊伍中1名49歲的舊金山男子弗洛雷斯(Miguel Orellanas Flores)疑似插隊,引發1名身穿印有皮卡丘圖樣黑色上衣男子試圖上前制止,雙方口角衝突升高。

公開影片可見,受害者一度試圖揮拳阻止對方,場面一度混亂,另一名嫌犯、27歲的卡列斯(Isaiah Calles)也加入混戰。期間弗洛雷斯竟拿起一個玻璃梅森罐,猛砸受害者後腦,卡列斯則撿起碎片,朝受害者連刺數下,導致其受重傷倒地。

在場目擊民眾試圖拉開鬥毆者,當地報導稱,受害男子傷勢一度危及生命,緊急送院搶救後目前已無生命危險。

警方已逮捕佛洛雷斯與卡勒斯,指控2人涉嫌持致命武器傷人、造成重大傷害的攻擊、重傷毆打及共謀犯罪等罪名,並移送聖馬刁郡監獄羈押。

據悉,寶可夢卡牌因稀有版本價值不菲,屢屢吸引炒作與搶購潮,有些經過專業認證(如PSA 10)的卡片價值甚至可達數千美元,也讓相關暴力事件層出不窮。警方呼籲民眾理性排隊,避免再有類似悲劇發生。

