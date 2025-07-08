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    美國遊戲商店爆插隊買寶可夢卡鬥毆 1男遭刺傷2嫌涉重罪被捕

    美國加州一間電玩遊戲商店「GameStop」近日爆發激烈衝突，3名男子疑似為插隊購買寶可夢（Pokémon）卡牌與他人爆發鬥毆（圖擷自「@UltraDane」X、本報合成）

    美國加州一間電玩遊戲商店「GameStop」近日爆發激烈衝突，3名男子疑似為插隊購買寶可夢（Pokémon）卡牌與他人爆發鬥毆（圖擷自「@UltraDane」X、本報合成）

    2025/07/08 15:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一間電玩遊戲商店「GameStop」近日爆發激烈衝突，3名男子疑似為插隊購買寶可夢（Pokémon）卡牌與他人爆發鬥毆，過程中竟有人拿玻璃瓶砸人、再以碎片多次刺傷對方，造成1人重傷送醫。警方事後逮捕2名嫌犯，全案調查中。

    綜合外媒報導，警方表示，許多粉絲與黃牛當地時間5日一大早就在加州科爾馬城鎮（Colma）GameStop店門口排隊搶購難得補貨的寶可夢卡。隊伍中1名49歲的舊金山男子弗洛雷斯（Miguel Orellanas Flores）疑似插隊，引發1名身穿印有皮卡丘圖樣黑色上衣男子試圖上前制止，雙方口角衝突升高。

    公開影片可見，受害者一度試圖揮拳阻止對方，場面一度混亂，另一名嫌犯、27歲的卡列斯（Isaiah Calles）也加入混戰。期間弗洛雷斯竟拿起一個玻璃梅森罐，猛砸受害者後腦，卡列斯則撿起碎片，朝受害者連刺數下，導致其受重傷倒地。

    在場目擊民眾試圖拉開鬥毆者，當地報導稱，受害男子傷勢一度危及生命，緊急送院搶救後目前已無生命危險。

    警方已逮捕佛洛雷斯與卡勒斯，指控2人涉嫌持致命武器傷人、造成重大傷害的攻擊、重傷毆打及共謀犯罪等罪名，並移送聖馬刁郡監獄羈押。

    據悉，寶可夢卡牌因稀有版本價值不菲，屢屢吸引炒作與搶購潮，有些經過專業認證（如PSA 10）的卡片價值甚至可達數千美元，也讓相關暴力事件層出不窮。警方呼籲民眾理性排隊，避免再有類似悲劇發生。

    美國加州一間電玩遊戲商店「GameStop」近日爆發激烈衝突，3名男子疑似為插隊購買寶可夢（Pokémon）卡牌與他人爆發鬥毆。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

    美國加州一間電玩遊戲商店「GameStop」近日爆發激烈衝突，3名男子疑似為插隊購買寶可夢（Pokémon）卡牌與他人爆發鬥毆。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

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