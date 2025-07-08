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    時間小偷是誰？研究揭密：大腦「翻頁書」隨年齡變薄

    研究指出，為生活增添如與親友共度早餐時光等新奇體驗，能為記憶的翻頁書增添厚度，進而減緩時間飛逝的主觀感受。情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

    研究指出，為生活增添如與親友共度早餐時光等新奇體驗，能為記憶的翻頁書增添厚度，進而減緩時間飛逝的主觀感受。情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

    2025/07/08 12:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Earth.com》報導，許多人覺得一年比一年快並非錯覺。德國心理與心理健康前沿研究所（IGPP）的心理學家維特曼（Marc Wittmann）指出，這源於大腦的運作機制，隨著年齡增長，新鮮體驗減少與神經訊號處理變慢，共同壓縮了我們對時間的主觀感受。

    孩童時期充滿各種「第一次」，大腦為記錄新奇體驗而高速運轉，讓時間感顯得豐富漫長。然而，成年後生活趨於重複，缺乏新刺激，大腦只留下重點精華，日子在回憶中便被壓縮成一部短片。

    生理變化也扮演關鍵角色。年輕時，眼睛能快速掃描，為大腦提供大量畫面，如同觀看一本頁數充足的動畫書。年長後，眼睛記錄的畫面張數減少，翻頁速度變慢，回憶中的事件自然就顯得短暫。

    不良的睡眠與數位習慣，會進一步扭曲時間感。長期睡眠不足或過度滑手機，會使大腦警覺性降低，無法有效形成記憶，導致數小時的時光在感受上如同一片空白，如同人生被「跳過一頁」。

    幸運的是，我們可以主動練習「拉長」時間。研究建議，每週可嘗試一項新活動，如走一條陌生的路或學習新食譜，並在過程中刻意觀察五個從未注意的細節，為大腦的記憶庫增加更多獨特的「快照」。

    這項研究已發表於《歐洲評論》（European Review）期刊。研究者總結，記憶的厚度決定了時間的體感，而持續不斷的「新奇感」，就是對抗時間飛逝最有效的延時器。

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