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    德州姊妹半夜被洪水沖走 家屬目擊遺體緊緊相擁心碎了

    住在德州克爾郡亨特社區的哈伯一家在4日遭遇洪災侵襲，祖父母（左一、左二）、布萊兒（左三）與布魯克（右三）姊妹不幸喪生，家屬在尋獲姊妹遺體時，發現兩人緊緊相擁，令人鼻酸。（圖擷取自募資網站「GoFundMe」）

    住在德州克爾郡亨特社區的哈伯一家在4日遭遇洪災侵襲，祖父母（左一、左二）、布萊兒（左三）與布魯克（右三）姊妹不幸喪生，家屬在尋獲姊妹遺體時，發現兩人緊緊相擁，令人鼻酸。（圖擷取自募資網站「GoFundMe」）

    2025/07/08 13:11

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州上週遭遇大雨，引發毀滅性洪災，超過百人死亡，仍有數十人失蹤，目前洪水逐漸消退，許多罹難者遺體也陸續被尋獲。住在德州克爾郡（Kerr County）亨特社區（Hunt）的哈伯（Harber）一家，在4日遭遇洪災侵襲，與祖父母同住的哈伯姊妹（Blair and Brooke Harber）不幸喪生，家屬在尋獲姊妹遺體時，發現兩人緊緊相擁，令人鼻酸。

    綜合外媒報導，13歲的布萊兒（Blair Harber）與11歲的布魯克（Brooke Harber）與祖父母一同住在亨特社區的一間河邊小屋，洪災來襲時正值凌晨時分，暴漲河水把他們的小屋沖走。姊妹的父母阿傑（RJ Harber）和安妮（Annie Harber）住在小屋附近，在4日凌晨3點多時準備在暴雨期間去察看姊妹的狀況，沒想到他們的房子也逐漸被洪水淹沒。

    兩人看到水位不斷上漲，於是打破窗戶逃離房屋，並和鄰居划著一艘橡皮艇試圖滑向姊妹與祖父母的住處，但水位上升太快，兩人無法接近房屋。洪水消退後，兩姊妹的遺體在15英哩（約24公里）外的克爾維爾市（Kerrville）被發現，兩人遺體呈現相擁狀態，雙手緊緊環抱對方；祖父母遺體尚未尋獲。

    事後兩姊妹的姑姑珍妮佛（Jennifer Harber）在募資網站「GoFundMe」啟動募資計畫，表示布萊兒與布魯克和她們至愛的祖父母於洪災中喪生。珍妮佛提到，布魯克在凌晨3點的時候向爸爸阿傑還有祖父母傳訊息，留下遺言「我愛你們」。珍妮佛坦言，此次意外讓哈伯一家悲痛欲絕，如今只能逐步處理家人後事，並感謝群眾的祈禱與募款。

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