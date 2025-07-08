賭上一切罷免獨裁國賊習近平！「新坦克人」彭立發傳被祕密判刑

2022年10月在北京海淀區四通橋懸掛布條，要求普選國家主席、停止清零政策的抗議人士「四通橋勇士」彭立發，登上時代雜誌2023年百大最有影響力人物名單。（圖擷自TIME 100）

2025/07/08 13:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外傳曾在2022年10月中共「二十大」前夕，公開反對習近平獨裁體制和其主導的疫情封控政策，以及中國共產黨一黨專制等，被警方逮捕並聞名世界的中國公民彭立發已被判刑9年，兩個月前被送進監獄服刑。

關注中國人權的X帳號「昨天」8日披露，在被秘密羈押2年多後，彭立發近日被中共法院以「尋釁滋事罪」與「縱火罪」數罪併罰，判處9年有期徒刑。彭立發已於2個月前被送入監獄服刑，外界此前一直無法確認他的安危與刑期。

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彭立發網名「彭載舟」，1974年出生於黑龍江。他在2022年10月13日，中共「二十大」召開前夕，在北京市海澱區四通橋上掛出兩個大布條，內容分別為：「不要核酸要吃飯！不要封鎖要自由！不要謊言要尊嚴！不要文革要改革！不要領袖要選票！不做奴才做公民！」以及「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」；彭立發於事發當天被捕，其後一直下落不明。

儘管中共緊急清除有關四通橋事件的痕跡，但在數小時內，相關照片與文字在海內外社群平台迅速傳播，引發共鳴。其也被視為引發了自1989年「六四事件」以來，中國最大規模民運（白紙革命）。

人權組織多次發聲，要求中共公布其下落並給予公正審判，但始終未獲回應。一些媒體將彭立發稱為「孤勇者」或「四通橋勇士」，甚至將其與「六四事件」的「坦克人」相提並論，稱其為「新坦克人」。

2023年4月，彭立發入選美國《時代》百大人物。

2022年10月13日，北京四通橋上懸掛著寫有抗議中共政府的布條。（路透）

2022年10月13日，北京四通橋上懸掛著寫有抗議中共政府的布條。（路透）

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