夭壽！中國幼兒園233童鉛中毒 竟是園長指示用顏料製作餐點

中國甘肅省天水市幼兒園有233名學童血鉛濃度異常，竟是園長、投資人指示以顏料製作餐點釀禍。（圖擷自微博）

2025/07/08 13:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜至極！中國甘肅省天水市麥積區「褐石培心幼兒園」，251名學童當中驗出233人血鉛濃度異常，引發家長恐慌情緒蔓延，當局連忙組建聯合調查小組，今（8日）宣布是園長、投資人指示以顏料製作餐點所致。

綜合中媒報導，當地公安部門3日在幼兒園查獲藏匿的含鉛顏料，包裝上有明確標示「不可食用」，經過追查發現是園長朱X琳、投資人李X芳要求員工網購彩繪顏料，加以稀釋後在製作糕點時摻入調色。

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天水市麥積區聯合工作組指出，幼兒園三色紅棗發糕樣本驗到鉛含量為每千克1052毫克，玉米捲腸包鉛含量則是每千克1340毫克，遠遠超過國家規定的每千克0.5毫克標準。

當局表示，朱X琳、李X芳等8名涉案人員目前已被刑事拘留，等待後續究責。這則消息公開後立即衝上微博熱搜第一，中國網友紛紛痛斥在食品裡添加顏料根本不是人能做出的事，還有人想到一開始在天水當地醫院測到兒童血鉛濃度正常，是到外地才驗出異常，呼籲政府應該也要徹查醫院才對。

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