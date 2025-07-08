斯洛伐克總理槍擊案凶嫌今審判 可能面臨終身監禁

涉嫌槍擊斯洛伐克總理菲科的辛圖拉將在班斯卡比斯特理察特別刑事法庭受審。（法新社）

2025/07/08 12:38

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕當眾開槍射殺斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）的嫌犯辛圖拉（Juraj Cintula）今（8）日將受審，他被控恐怖主義攻擊，若罪名成立可能被判終身監禁。班斯卡比斯特理察（Banska Bystrica）特別刑事法庭將為此召開聽證會，預定在格林威治標準時間上午7點（當地時間上午9點，台灣時間下午3點）開始。

根據《法新社》報導，2024年5月15日，菲科在漢德洛瓦（Handlova）出席政府會議後，在戶外被近距離射擊連中4槍身負重傷。涉嫌開槍的辛圖拉當場被捕，也坦承犯案。如果辛圖拉罪名成立，將面臨終身監禁。

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一段洩漏影片顯示，在槍擊事件發生後不久，辛圖拉告訴警方，他想抗議菲科政府採取的措施，包括停止向飽受戰爭蹂躪的烏克蘭提供軍事援助。

菲科事後接受2次漫長手術，並槍擊案2個月後重返工作崗位。對此辛圖拉5月接受斯洛伐克文日報《Novy cas》採訪時表示，他本就不想殺死菲科。辛圖拉聲稱，他沒有朝菲科心臟或頭部開槍，還說菲科倖存下來令他感到欣慰。

辛圖拉最初被控預謀殺人，但檢察官後來將槍擊案重新歸類為恐怖攻擊。布拉迪斯拉發（Bratislava）的科門紐斯大學刑法教授斯特雷米（Tomas Stremy）指出，這意味著必需證明辛圖拉意圖危害國家。他補充，審查肇事者意圖至關重要。

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