為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    沙國死刑人數創新高 國際特赦組織：因毒品案件氾濫

    沙烏地阿拉伯2024年執行死刑的次數創歷史新高。圖為穆斯林信徒進行祈禱。（法新社）

    沙烏地阿拉伯2024年執行死刑的次數創歷史新高。圖為穆斯林信徒進行祈禱。（法新社）

    2025/07/08 13:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯2024年執行死刑的次數創歷史新高，國際特赦組織於7日表示，沙國處刑罪犯多與毒品有關，頻繁的執行死刑是因為毒品案件氾濫。

    據《美聯社》報導，沙烏地阿拉伯2024年處決了345人，創下紀錄以來的新高，同時在2025年上半年就有180人遭處決，顯示出今年的死刑人數很有可能又會比去年還要多。

    國際特赦組織於7日警告，沙國在2024年使用死刑時，越來越多處決對象是犯下非暴力的毒品事件。據了解，2025年的死刑犯就有三分之二是與毒品有關。

    沙烏地阿拉伯、伊朗、科威特和阿聯酋是中東地區少數可以對毒品犯罪判處死刑的國家，當中沙國執行死刑的次數僅次於伊朗，主因是毒品犯罪猖獗，且當中不乏外國人，沙國政府對此還是照樣處刑，據統計，2025年的死刑犯有一半以上是外國人。

    但過於苛刻的罪刑也引起人權組織批評，2021年埃及1名男子在出海捕魚時失蹤，一個月家人再次接到消息，卻是該名男子已至沙烏地阿拉伯，並因販毒被判死刑。儘管他聲稱是被船主用槍指著威脅搬運包裹，但沙國方面卻堅決不放人。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播