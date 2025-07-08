沙國死刑人數創新高 國際特赦組織：因毒品案件氾濫

沙烏地阿拉伯2024年執行死刑的次數創歷史新高。圖為穆斯林信徒進行祈禱。（法新社）

2025/07/08 13:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯2024年執行死刑的次數創歷史新高，國際特赦組織於7日表示，沙國處刑罪犯多與毒品有關，頻繁的執行死刑是因為毒品案件氾濫。

據《美聯社》報導，沙烏地阿拉伯2024年處決了345人，創下紀錄以來的新高，同時在2025年上半年就有180人遭處決，顯示出今年的死刑人數很有可能又會比去年還要多。

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國際特赦組織於7日警告，沙國在2024年使用死刑時，越來越多處決對象是犯下非暴力的毒品事件。據了解，2025年的死刑犯就有三分之二是與毒品有關。

沙烏地阿拉伯、伊朗、科威特和阿聯酋是中東地區少數可以對毒品犯罪判處死刑的國家，當中沙國執行死刑的次數僅次於伊朗，主因是毒品犯罪猖獗，且當中不乏外國人，沙國政府對此還是照樣處刑，據統計，2025年的死刑犯有一半以上是外國人。

但過於苛刻的罪刑也引起人權組織批評，2021年埃及1名男子在出海捕魚時失蹤，一個月家人再次接到消息，卻是該名男子已至沙烏地阿拉伯，並因販毒被判死刑。儘管他聲稱是被船主用槍指著威脅搬運包裹，但沙國方面卻堅決不放人。

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