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    飯店太貴？ 日本LAWSON推「車中泊」提供電源廁所 每晚約500元

    連鎖式便利商店羅森公司昨宣布，將自7月14日起於千葉縣6家門市推出「車中泊」（車內過夜）服務。（彭博資料照）

    連鎖式便利商店羅森公司昨宣布，將自7月14日起於千葉縣6家門市推出「車中泊」（車內過夜）服務。（彭博資料照）

    2025/07/08 14:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連鎖式便利商店羅森公司（Lawson Inc）昨宣布，將自7月14日起於千葉縣6家門市推出「車中泊」（車內過夜）服務，提供電源、廁所與垃圾袋等便利設施，每晚收費2500至3000日圓（約新台幣435元至568元），希望吸引節省旅費的年輕族群與熱愛露營的消費者。

    據《日本經濟新聞》報導，這項服務將以符合「日本RV協會」標準的「RV Park」形式運營，目標是在2026年6月底前進行試驗性推廣，並視使用狀況擴展至日本其他地區LAWSON門市。消費者須透過專屬網站預約並以信用卡預先付款。

    羅森官網指出，旅客每日下午6時後可入住，退房時間為隔日上午9時之前。每輛車將配置2個停車位，以便大型車或露營車停放。入住旅客可以使用店內廁所和電源，也可將在所有在LAWSON購買產品所產生垃圾交由店家處理，其他垃圾則限於入住時提供的1個塑膠袋內處理。

    報導分析，由於近年來日本國內旅館費用不斷上漲，越來越多旅客選擇以廂型車或輕型車展開車中泊旅行。LAWSON公司判斷還可以吸引寵物同行旅客，決定利用24小時營業優勢，將自家停車場轉為新的收入來源。

    連鎖式便利商店羅森公司昨宣布，將自7月14日起於千葉縣6家門市推出「車中泊」（車內過夜）服務。（圖擷取自LAWSON官網）

    連鎖式便利商店羅森公司昨宣布，將自7月14日起於千葉縣6家門市推出「車中泊」（車內過夜）服務。（圖擷取自LAWSON官網）

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