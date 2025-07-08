俄前交通部長遭解職後傳死訊 同日鐵路官員「猝逝」惹疑雲

已故俄羅斯前交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）。（路透）

2025/07/08 13:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政壇驚傳連續人事異動與死亡事件，53歲前交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）於昨（7）日遭總統普廷（Vladimir Putin）宣布撤職後不久，傳出疑似舉槍自盡的死訊，震撼外界。巧合的是，俄國鐵路局同日也傳出一名官員猝逝，儘管官方強調兩者無關，但接連的突發事件仍引發諸多猜測。

綜合外媒報導，斯塔羅沃伊特的死訊與普廷當天發布的解職令時間接近，甚至有說法指出他可能早在命令發布前就已經身亡。俄國國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）表示，斯塔羅沃伊特「早就自殺」，但未具體說明時間與動機。

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斯塔羅沃伊特最後一次公開現身是本週日上午，在一段國防部釋出的影片中，他出現在戰情室內聽取簡報。然而僅數小時後，他即被撤職，並傳出輕生消息。

同一天，俄羅斯國家鐵路局42歲官員科爾涅伊丘克（Andrei Korneichuk）在商務會議期間突然昏倒身亡。官方稱死因為心臟病，並強調此案與斯塔羅沃伊特之死「毫無關聯」。

儘管當局刻意切割兩案，但外界關注焦點已轉向斯塔羅沃伊特過往擔任庫爾斯克（Kursk）州長期間的財務爭議。據傳，調查人員正針對當地防禦工事建設款項是否遭挪用進行調查，疑為他突遭解職的導火線。

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