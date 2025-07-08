找到蹤跡？殺害3名女兒退伍軍人父親疑似被發現

美國退伍軍人德克爾因殺害其3名女兒而被華盛頓州通緝。（美聯社）

2025/07/08 12:03

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國退伍軍人德克爾（Travis Caleb Decker）因殺害其3名女兒而被華盛頓州通緝。近日有消息傳出，上週有人在愛達荷州發現疑似德克爾的蹤跡，當局正跟進這項新線索。

根據《CBS News》報導，美國法警局愛達荷州逃亡特遣隊表示，5日收到來自1個在愛達荷州鋸齒國家森林附近露營地的家庭線報，他們稱看到1名男子，其描述與德克爾相符。

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當局呼籲，所有到過該地區，特別是愛達荷州熊溪地區的人們提供線索。熊溪地區位於鋸齒國家森林和博伊西國家森林之間，距離愛達荷州博伊西以東約100英里。

德克爾自6月2日後一直被通緝，當時華盛頓州1名副警長在萊文沃思（Leavenworth）郊外一個露營地，發現他的車和他3個女兒的屍體。奇蘭縣（Chelan）警長辦公室上週聲稱，在車輛後擋板上發現一滴男子血跡，已被證實很可能是德克爾的，DNA圖譜與在他物品上發現的DNA圖譜相符。

華盛頓州當局6月10日聲稱，確信在喀斯喀特山脈一個熱門背包旅行區的偏遠高山湖泊附近發現德克爾。追蹤小組根據徒步旅行者提供的線索進行搜索，但至今仍未找到他。

博伊西地區美國法警監察副局長湯姆斯（Eric Toms）說，當局計劃與愛達荷州居民以及在該地區露營的人交談。他補充，德克爾有搭便車的紀錄，駕駛不應搭載任何企圖搭便車的人。

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