中國下重手！為保緬甸軍政府 竟拿「全球稀土供應」當武器

克欽獨立軍（KIA）士兵於前線休整（攝於2013年），當時中緬邊境已爆發激烈衝突。如今克欽軍再度攻城，重燃緬北戰火，並牽動中國稀土利益與地緣布局。（路透）

2025/07/08 11:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》8日獨家報導，一場發生在緬甸北部的城鎮攻防戰，其勝負正牽動著全球高科技產業的命脈。報導引述知情人士說法指出，為阻止「克欽獨立軍」（KIA）攻佔邊境戰略重鎮「八莫」（Bhamo），中國威脅停止從其控制區購買稀土，不惜擾亂全球供應鏈以力保受其支持的緬甸軍政府。

全球近半數的重稀土，特別是製造高性能磁鐵不可或缺的鏑（dysprosium）與鋱（terbium），皆開採自緬甸克欽邦的礦區，並幾乎全數運往中國加工。自去年12月起，克欽軍為爭奪八莫與軍政府展開激戰，此地距離中國邊境不到100公里，是軍政府重要的後勤樞紐。

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一位克欽軍官員向《路透》透露，中國外交官員在今年5月的一場會議中，向克欽軍下達了最後通牒。北京要求，若不停止攻打八莫，將全面禁止從克欽軍控制區進口所有商品，包括稀土；反之，若克欽軍撤退，則將擴大雙邊的跨境貿易。

報導引述分析家看法指出，這起事件凸顯了北京正如何運用其在關鍵礦產上的壟斷地位，來推進其地緣政治目標。這也是中國近年首次針對「非國家行為者」（Non-State Actor）提出明確的經濟封鎖威脅，有別於過往針對西方國家的貿易反制，顯示其區域干預手段正在升級。

緬甸自2021年軍事政變後陷入內戰，反抗軍已佔領大片土地。據美國史汀生中心（Stimson Centre）智庫報告，北京不僅向軍政府提供戰機與無人機，更曾在去年促成停火，讓軍政府重返另一戰略重鎮臘戍。

儘管面臨壓力，但克欽軍方面似乎決心無視北京的威脅。兩名知情人士表示，克欽軍有信心攻下八莫，並相信中國對稀土的渴求，最終不會讓其真正執行禁運。

八莫城區衛星影像對比：左為2024年12月戰事初起前，右為2025年5月，歷經多輪激戰後大片街區遭炸毀。此地為克欽軍與軍政府激戰的戰略要地，距中國邊境僅約100公里。（路透）

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