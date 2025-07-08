中國缺錢了？開放75國免簽入境狠撈觀光財 歐洲「這國」除外

中國對75國開放免簽入境30天，被認為是透過發展旅遊業來提升經濟。圖為北京故宮前的外國遊客。（歐新社）

2025/07/08 11:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國將於7月16日開放亞塞拜然民眾免簽入境，屆時免簽國家將增至75個，且最長停留時間可達30天，此舉被認為是透過發展旅遊業來提升經濟。

據《美聯社》報導，中國於2019年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前的入境旅客達到3190萬人，但2020年後受到疫情影響展開大封鎖，2023年初終於開放對外邊境，該年的外國遊客只剩下1380萬。

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為了解決觀光危機，中國從2023年12月開始宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞公民免簽入境，此後納入了幾乎所有的歐洲國家，以及拉丁美洲、中東部分國家。

受到中國前所未有的免簽政策影響，2024年入境旅客人數回升至超過2000萬人，總部位於上海的旅行服務業者攜程集團，透露今年首季在攜程網站訂購機票、飯店的數量比去年同期增加1倍，其中75％來自免簽地區。

另外，中國針對10個非免簽國家公民提供另外的幫助，捷克、立陶宛、瑞典、俄羅斯、英國、烏克蘭、印尼、加拿大、美國、墨西哥等國旅客，只要是從其他國家出發且從中國指定機場、海關入境，就可免簽過境10天。

不過，離奇的是非洲有許多國家和中共關係良好，中國的免簽優惠卻沒有向任何非洲主要國家開放。此外，瑞典是唯一未被列入免簽入境30天的歐洲高收入國家，這主要是因為香港銅鑼灣書店股東、瑞典公民桂民海2015年遭中國特務強行押走，2020年判處10年有期徒刑所致，兩國的緊張關係至今仍未緩和。

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