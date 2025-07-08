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    英國海灘傳少女公廁內遭性侵 31歲男嫌落網

    英國警方表示，1名少女在知名觀光景點伯恩茅斯海灘（Bournemouth Beach）附近的公共廁所內遭性侵，一名31歲男子已被逮捕，當地警方正進一步調查中。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    英國警方表示，1名少女在知名觀光景點伯恩茅斯海灘（Bournemouth Beach）附近的公共廁所內遭性侵，一名31歲男子已被逮捕，當地警方正進一步調查中。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/07/08 11:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國警方表示，1名少女在知名觀光景點伯恩茅斯海灘（Bournemouth Beach）附近的公共廁所內遭性侵，一名31歲男子已被逮捕，當地警方正進一步調查中。

    綜合外媒報導，據多塞特郡警方地時間6日凌晨1時許接獲民眾報案，有1名青少女在伯恩茅斯海灘附近公共廁所遭性侵害，警員趕赴現場逮捕一名當地31歲男性居民，目前仍遭拘留調查。

    多塞特郡重大犯罪調查組探員印克潘（Shaun Inkpen）表示，警方正全面調查案情，並呼籲當時在海灘附近的民眾提供線索，尤其是一對正在海灘遛狗的情侶，據信他們當時沿著海灘與海濱大道行走，並經過通往東崖的Z字型步道。此外，警方還希望聯繫1名身穿深色衣物、背著背包，事發時出現在伯恩茅斯碼頭附近的男子。

    警方說，據了解，受害女子在案發後不久，曾經於Toft Zig Zag步道底部與一群人有接觸，警方非常希望可以與這些目擊證人接觸，他們將可以協助提供進一步調查資訊。

    警方強調，已撤除案發現場的封鎖線，並加派警力巡邏當地，呼籲知情民眾積極聯繫警方，或主動與現場員警交談。

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