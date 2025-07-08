淫魔陰謀論破功！美司法部打臉自家部長邦迪 MAGA粉氣炸

美國淫魔富豪愛潑斯坦2013年被列為性犯罪者。司法部與FBI最新聲明駁斥「他被謀殺」與「持有名單勒索名人」等陰謀論，確認其為自殺身亡。（法新社資料照）

2025/07/08 11:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部與聯邦調查局（FBI）7日發布聯合備忘錄，試圖為已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的諸多陰謀論劃下句點，卻意外點燃川普政府的政治風暴，引發其「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤的強烈反彈。

綜合《法新社》與《福斯新聞》報導，這份備忘錄在對愛潑斯坦案的證據進行「詳盡審查」後，做出3點關鍵結論：一、愛潑斯坦死於自殺，並非他殺；二、並無證據顯示他握有名人「客戶名單」（client list）以進行勒索；三、除了其前助理麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），並無其他同夥遭刑事起訴。

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然而，這份結論卻讓司法部長邦迪（Pam Bondi）陷入尷尬處境。她曾在今年2月接受《福斯新聞》專訪時，被問及是否會公布「愛潑斯坦的客戶名單」，她當時宣稱「這份清單正在我的桌上」進行審查。此番言論與備忘錄的結論完全矛盾，導致白宮方面忙於解釋，稱部長指的是所有案件相關文件。

據報導，此舉徹底激怒了長期相信「客戶名單」存在的右翼支持者。多名曾被川普政府邀請至白宮、並給予標示為「愛潑斯坦檔案」資料夾的網紅，紛紛在社群平台X上開砲。網紅惠勒（Liz Wheeler）直言：「我本該在度假，但現在是時候開除邦迪了。」另一位網紅塞諾維奇（Mike Cernovich）則表示，沒人能理解司法部為何發布這份備忘錄，「所有人都氣炸了」。

分析指出，這份旨在闢謠的官方備忘錄，最終反噬了曾試圖利用「愛潑斯坦檔案」來討好支持者的川普政府。當局原意是終結陰謀論，卻因其司法部長過去的模糊承諾，以及曾與右翼網紅共同操作此議題的政治算計，使其官方結論喪失了在核心支持者中的公信力，陷入一場由自己人點燃的政治大火。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）曾聲稱FBI握有愛潑斯坦「客戶名單」，但遭司法部與FBI聯合聲明打臉。（歐新社資料照）

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