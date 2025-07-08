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    肯亞警方與抗議者爆發衝突 造成10人死亡

    肯亞警方7日與示威者爆發衝突，造成10人死亡。圖為示威者。（法新社）

    肯亞警方7日與示威者爆發衝突，造成10人死亡。圖為示威者。（法新社）

    2025/07/08 10:37

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕肯亞警方7日與示威者爆發衝突，造成10人死亡。當局封鎖通往首都奈洛比的主要道路，採取嚴格措施來應對騷亂。

    根據《美聯社》報導，抗議者點燃篝火，並向警方投擲石塊，警方開槍並投擲催淚瓦斯罐，導致示威者受傷。數週以來，肯亞青年和其他人士一直抗議警察暴行和政府糟糕治理，同時要求涉嫌腐敗的總統魯托（William Ruto）辭職。目前抗議活動已在肯亞47個縣中的17個縣爆發。

    為遏止抗議，警方7日禁止私人和公共車輛進入奈洛比市中心，只允許被認為履行必要職責的人員進入。通往議會和總統辦公室的道路，也都被鐵絲網封鎖。

    7月7日適逢1990年7月7日民眾反肯亞時任總統莫伊（Daniel arap Moi）遊行「薩巴薩巴」（Saba Saba）紀念日，當時他們要求從一黨制過渡到多黨民主制，最終在1992年選舉中實現目標。

    奈洛比美國國際大學非洲校區的歷史與國際關係教授穆內內（Macharia Munene）表示，「薩巴薩巴」精神無法被逆轉，政府試圖將抗議活動定為犯罪是被動的，這反而會讓政府顯得倒退，並且絕望到要顛覆憲法。

    肯亞內政部長穆爾科曼（Kipchumba Murkomen）6日強調，政府不會容忍暴力抗議，將部署警力確保公共安全。公共服務部魯庫（Geoffrey Ruku）敦促所有政府僱員7日上班，堅稱示威活動不會擾亂公共服務。

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