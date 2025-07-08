南韓熱浪狂襲！柏油路融化成「冰淇淋」 高溫警報連發

南韓高溫不斷，蔚山市近日甚至出現馬路變形現象。（擷取自@janjanhagye/X）

2025/07/08 11:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期遭遇猛烈熱浪侵襲，不僅民眾生活備受煎熬，就連基礎建設也難以承受高溫，蔚山市部分路段甚至出現瀝青「融化」現象。

據《首爾日報》報導，蔚山北區農所小學前方一處公車站附近路段，4日出現瀝青像「冰淇淋」一樣融化，本該筆直的黃色車道線也變形扭曲，邊緣處流至排水溝覆蓋四周，畫面駭人。由於此路段靠近一處公車停車場，推測瀝青因高溫與頻繁重車碾壓的雙重壓力下而變形。

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連日高溫之下，蔚山市多處路段也陸續出現路面凹陷、標線變形的情形。報導指出，當氣溫超過攝氏30度時，瀝青溫度可突破60度，進而引發「塑性變形」現象，導致路面凹凸不平，不僅車輛行駛難以掌控方向，還會產生水膜現象，導致車輛打滑失控，恐釀交通事故，對底盤較低的小型車更構成安全威脅。

北區政府證實，已接獲民眾針對該區路面的投訴，預計將展開重鋪工程，並將進行灑水作業，嘗試為高溫路面降溫、減輕破壞。

根據南韓氣象廳預報，全國範圍的高溫與「熱帶夜」現象將持續數日，預計多數地區白天氣溫上升至33度以上。蔚山市自6月底以來已連續逾一週發布高溫警報，4日更測得攝氏34.9度高溫。

氣象酷熱連帶引發健康危機。南韓疾病管理廳（KDCA）統計，自5月20日至7月6日，全國已有859人因熱傷害送醫急救，較去年同期暴增83.2%，其中已有7人不幸死亡。僅6日一天，全國就新增59起熱傷害病例，包含2名死者。

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