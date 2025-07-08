別只看大恐龍！「謎行龍」出土 證實無數小型恐龍遭忽略

科學家新發現的恐龍物種「謎行龍」（Enigmacursor）復原圖。其名稱意為「神祕的奔跑者」，推測牠在侏儸E紀晚期以敏捷身手在巨型恐龍之間求生。（ｗ圖擷取自Bob Nicholls Art專頁）

2025/07/08 10:28

〔良編譯陳成良／綜合報導〕英國自然歷史博物館展出一具來自美國著名侏儸紀「莫里森地層」（Morrison Formation）的新恐龍標本，命名為「謎行龍」（Enigmacursor mollyborthwickae）。此發現不僅解開百年分類難題，也讓長期被忽視的小型植食性恐龍受到矚目。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，據《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊研究，謎行龍化石年代為約1.52億至1.45億年前的侏儸紀晚期。該地層以出土劍龍（Stegosaurus）與異特龍（Allosaurus）等巨型恐龍聞名，但小型物種常遭忽略。

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研究共同作者、恐龍學家梅德曼教授（Prof. Susannah Maidment）指出，莫里森地層的研究過去多聚焦於巨型恐龍，忽略了許多小型物種。此標本由私人化石商出售，最初被誤認為1877年命名的「侏儸龍」（Nanosaurus），後由博物館購入並重新命名。

其名稱「Enigmacursor」意為「神祕的奔跑者」，物種名mollyborthwickae為感謝贊助人莫莉．博思威克（Molly Borthwick）。此化石長約1公尺，具長腿與敏捷特徵，推測以奔跑避敵，並已進行3D掃描供全球學者研究。

研究人員表示，其神經棘（neural arches）未完全癒合，顯示尚未成年。他們也指出，歷史上的侏儸龍標本保存不佳，無法支撐獨立物種分類，證實了重新命名的必要性，也期盼此發現能喚起各界對分類學工作的重視。

倫敦自然史博物館的科學家正對「謎行龍」（Enigmacursor）的化石進行清理與修復，為其公開展出做準備（圖取自倫敦自然史博物館專頁）

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