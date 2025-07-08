為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    假性啟蒙真剝削！「高潮冥想」企業主強迫勞動罪成立

    以推廣「高潮冥想」聞名的「OneTaste」公司創辦人黛多恩（Nicole Daedone，圖中著米白色外套者），離開紐約布魯克林聯邦法院。（美聯社）

    以推廣「高潮冥想」聞名的「OneTaste」公司創辦人黛多恩（Nicole Daedone，圖中著米白色外套者），離開紐約布魯克林聯邦法院。（美聯社）

    2025/07/08 10:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，美國以推廣「高潮冥想」（orgasmic meditation）聞名的女性性靈企業「OneTaste」，其創辦人黛多恩（Nicole Daedone）與前銷售總監切爾維茨（Rachel Cherwitz），日前被紐約布魯克林聯邦法院裁定強迫勞動罪名成立，兩人最高恐面臨20年徒刑。

    檢方指出，兩人長期透過經濟、性與心理控制手段，操縱成員從事不願意的性行為，包括與潛在投資人或客戶發生關係，並以「獲得自由與開悟」為名，要求成員展現對組織的忠誠。多數受害者為曾有性創傷經驗的女性，部分人甚至被迫申辦信用卡繳納昂貴課程費用，工時過長卻未獲報酬，身心俱疲。

    美國檢察官諾賽拉（Joseph Nocella）表示，兩名被告「以女性性賦權為幌子，誘使脆弱群體付出金錢、時間與尊嚴，最終甚至失去理智」，痛批她們是「掠奪弱者的騙徒」。

    黛多恩與切爾維茨均否認犯罪，律師團聲稱，所有參與者皆出於自願，「現在的遺憾不代表當初是被迫的」，並計畫提出上訴。辯護方還試圖將黛多恩塑造成一位「打破天花板的女性企業家」，宣稱其事業為女性性權帶來解放。

    「OneTaste」於2004年在舊金山創立，核心活動為男性在團體中為女性進行手部性刺激，被包裝為促進親密連結與心理療癒的方法。該公司曾在2010年代受到多家媒體正面報導，並迅速拓展至洛杉磯與倫敦，靠課程、活動與性指導收費營利。

    黛多恩於2017年以1200萬美元（約新台幣3.5億元）出售股份，一年後，「OneTaste」的行銷與人事運作引發調查。該公司現已改組為「OM基金會研究所」，聲稱外界誤解其理念，並堅稱「性同意」始終是組織的核心價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播