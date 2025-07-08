假性啟蒙真剝削！「高潮冥想」企業主強迫勞動罪成立

以推廣「高潮冥想」聞名的「OneTaste」公司創辦人黛多恩（Nicole Daedone，圖中著米白色外套者），離開紐約布魯克林聯邦法院。（美聯社）

2025/07/08 10:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，美國以推廣「高潮冥想」（orgasmic meditation）聞名的女性性靈企業「OneTaste」，其創辦人黛多恩（Nicole Daedone）與前銷售總監切爾維茨（Rachel Cherwitz），日前被紐約布魯克林聯邦法院裁定強迫勞動罪名成立，兩人最高恐面臨20年徒刑。

檢方指出，兩人長期透過經濟、性與心理控制手段，操縱成員從事不願意的性行為，包括與潛在投資人或客戶發生關係，並以「獲得自由與開悟」為名，要求成員展現對組織的忠誠。多數受害者為曾有性創傷經驗的女性，部分人甚至被迫申辦信用卡繳納昂貴課程費用，工時過長卻未獲報酬，身心俱疲。

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美國檢察官諾賽拉（Joseph Nocella）表示，兩名被告「以女性性賦權為幌子，誘使脆弱群體付出金錢、時間與尊嚴，最終甚至失去理智」，痛批她們是「掠奪弱者的騙徒」。

黛多恩與切爾維茨均否認犯罪，律師團聲稱，所有參與者皆出於自願，「現在的遺憾不代表當初是被迫的」，並計畫提出上訴。辯護方還試圖將黛多恩塑造成一位「打破天花板的女性企業家」，宣稱其事業為女性性權帶來解放。

「OneTaste」於2004年在舊金山創立，核心活動為男性在團體中為女性進行手部性刺激，被包裝為促進親密連結與心理療癒的方法。該公司曾在2010年代受到多家媒體正面報導，並迅速拓展至洛杉磯與倫敦，靠課程、活動與性指導收費營利。

黛多恩於2017年以1200萬美元（約新台幣3.5億元）出售股份，一年後，「OneTaste」的行銷與人事運作引發調查。該公司現已改組為「OM基金會研究所」，聲稱外界誤解其理念，並堅稱「性同意」始終是組織的核心價值。

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