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    達賴喇嘛90歲大壽戴「Team Taiwan」帽引熱議 原因曝光！

    達賴喇嘛90歲大壽慶典戴「Team Taiwan」帽子，引發網友熱議。（圖擷自達賴喇嘛臉書）

    達賴喇嘛90歲大壽慶典戴「Team Taiwan」帽子，引發網友熱議。（圖擷自達賴喇嘛臉書）

    2025/07/08 11:03

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖第14世達賴喇嘛6日在印度北部山城達蘭薩拉歡度90歲生日，生日慶典相當盛大；來自台灣團體「淨韻三千」也參與達賴喇嘛慶生大典，還獻上寫著「Team Taiwan」帽子跟球衣，達賴喇嘛收到後還直接戴上帽子，還把照片貼上臉書，引發網友熱議。

    達賴喇嘛臉書6日PO出90歲生日慶典照片，在貼文中提到，「『藏人行政中央』在2025年7月6日，代表全體流亡的藏人主持達賴喇嘛尊者的90歲生日慶典。」還PO出26張活動照片，其中1張達賴喇嘛戴「Team Taiwan」帽子，引發網友熱議。

    透過達賴喇嘛臉書生日慶典直播可以看到，台灣團體「台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會」籌組的「淨韻三千觀音和平祈福音樂會」當場為達賴喇嘛唱歌慶祝，同時1名小孩獻上寫著「Team Taiwan」帽子跟球衣，達賴喇嘛收下後，戴上「Team Taiwan」帽子，輕撫小孩臉龐獻上祝福；達賴喇嘛也一度停下看著背國旗、捧壽桃燈飾舞動的三太子，微笑揮手致意。

    照片一出，也讓許多台灣人紛紛留言「朝聖」，稱「尊者您好：謝謝您讓世界看到台灣

    祝您尊者，生日快樂」、「台灣好像被尊者加持了」。

    來自台灣團體「淨韻三千」帶壽桃、三太子在現場為達賴喇嘛唱生日快樂歌。（圖擷自達賴喇嘛臉書）

    來自台灣團體「淨韻三千」帶壽桃、三太子在現場為達賴喇嘛唱生日快樂歌。（圖擷自達賴喇嘛臉書）

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