美卡車司機跨州送貨買彩券 開心抱回百萬大獎

美國北卡羅來納州1名長途卡車司機日前開車到馬里蘭州送貨時，順道購入彩券試試手氣，沒想到開獎後意外發現贏得5萬美元（約新台幣145萬元）大獎。（法新社資料照）

2025/07/08 10:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州1名長途卡車司機日前開車到馬里蘭州送貨時，順道在當地購入彩券試手氣，沒想到開獎後意外發現贏得5萬美元（約新台幣145萬元）大獎，相當幸運。

綜合外媒報導，幸運得主卡車司機韋伯（Clayton Webb）平時從事長途運輸工作，固定行駛美國東岸9個州。韋伯2日領獎向馬里蘭州彩券的人員說，他於1日完成馬州銀泉市（Silver Spring）一趟貨物運送後，順便於大學公園市（College Park）找間旅館休憩。

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韋伯當晚走進附近商店，花費5美元從自動販賣機購買1張「Double Win」彩券，開獎後驚訝發現中5萬美元大獎。韋伯回憶當下心情笑說，「我當時把彩券對折後放入口袋，中了就不需要再玩了！」

韋伯聲稱，他最高曾中過5千美元（約新台幣14萬元），「但這次的獎金遠遠超越以往」。據了解，韋伯打算利用這筆獎金更換家中割草機引擎，因為他平時除了開卡車，也會用拖拉機維護52英畝的草地。

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