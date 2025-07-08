習近平奉行「普廷主義」 中俄矛盾恐成全球穩定最大隱憂

俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平5月9日一同出席莫斯科紅場舉行的俄軍勝利日閱兵式。（美聯社）

2025/07/08 09:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》7日評論指出，中共領導人習近平近年來積極推動實現「中國夢」，強調收復歷史上被列強割讓的領土與主權，儼然奉行一套與俄羅斯總統普廷極為相似的民族復興戰略。該報直指，隨著習近平實際上採納「普廷主義」，中俄兩個專制大國間的潛在領土衝突，恐將成為未來全球安全的重大威脅。

普廷近年強勢主張俄羅斯對前蘇聯領土擁有恢復權，從2008年入侵喬治亞、2014年併吞克里米亞，到全面進攻烏克蘭，皆展現出俄方對「帝國疆域」的強烈執念。而習近平則在對台灣、香港與南海主權問題上持續施壓，同時也將矛頭悄然轉向俄中邊境的歷史爭議，包括外東北地區（今俄羅斯濱海邊疆區）與符拉迪沃斯托克（海參崴）的歸屬問題。

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評論指出，導致雙方戰略碰撞的核心在於19世紀中俄簽署的《璦琿條約》（1858年）與《北京條約》（1860年）。這兩份條約在清朝國勢衰微下被迫簽署，不僅割讓外滿洲、包括海參崴在內的大量土地予俄羅斯，還賦予俄國人治外法權、低關稅與航權特權，甚至重新開放鴉片貿易，被視為中國「百年屈辱」的重要一環。

習近平將矛頭對準這段歷史，代表他視中俄當年的「不平等條約」與西方列強如出一轍。報導認為，這類民族復仇式的地緣目標，不僅限於台灣或香港，也涵蓋中國北方失土，包括蒙古、中亞與西伯利亞地區。

在經濟層面，中國透過「一帶一路」大舉進入中亞、蒙古與俄遠東地區，發展礦業、能源與鐵路連通專案，逐步削弱俄國對這些區域的影響力。評論形容，這種滲透不啻為新型態的地緣政治擴張，使俄國傳統勢力範圍逐漸向北京傾斜。

報導援引已故美國前國務卿季辛吉觀察指出，19世紀的沙皇俄國早將清帝國的崩潰視為「肢解中國」的機會，並將滿清疆域納入其勢力範圍。如今，習近平則似乎正試圖反向重塑帝國疆域，把中國在邊陲地區的失土視為復興指標之一。

在俄羅斯深陷烏克蘭戰爭泥淖之際，專家警告，若北京選擇進一步挑戰歷史疆界，中俄關係可能出現根本性裂痕。報導直指，這兩個以強人領袖為主的專制政權，其民族主義與歷史修正主義的結合，恐將引爆另一場潛在的地緣衝突危機。

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