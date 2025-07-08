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    憾！義大利嗅探犬曾尋獲9失蹤者 被投餵塞滿釘子的香腸致死

    曾尋獲9名失蹤者的義大利英雄嗅探犬布魯諾，被投餵塞滿釘子的香腸後死亡。（圖擷自Arcangelo Caressa臉書）

    曾尋獲9名失蹤者的義大利英雄嗅探犬布魯諾，被投餵塞滿釘子的香腸後死亡。（圖擷自Arcangelo Caressa臉書）

    2025/07/08 09:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕令人心碎！義大利7歲嗅探犬布魯諾（Bruno）曾尋回9名失蹤人士，因此被譽為英雄狗狗，孰料牠4日竟被人投餵塞滿釘子的香腸導致死亡，此事已驚動義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），她痛斥這是1起卑鄙、懦弱且不可接受的事件。

    《BBC》報導，布魯諾的訓練師卡雷薩（Arcangelo Caressa）在臉書發文，指稱布魯諾陳屍在普利亞大區塔蘭托（Taranto）的恩達斯（Endas）搜救訓練中心犬舍。

    卡雷薩感嘆，布魯諾一生都在拯救人類，現在卻被人類殺害，外界推測這和布魯諾近來協助破獲鬥狗場有關，卡雷薩也證實這幾週以來曾收到針對布魯諾的死亡威脅，並公開向兇手喊話「我知道你們是誰，你們會為此付出代價」。

    關注動物權益的義大利眾議員布朗比亞（Michela Vittoria Brambilla），帶頭制定了虐待動物致死罪刑加重法案，最高可判4年有期徒刑和6萬歐元（約新台幣204萬元）罰款，她呼籲檢警以新法偵辦此案，因為布魯諾吃下「釘子香腸」後顯然是痛苦而死。

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