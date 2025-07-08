最萌越獄犯！英國兩隻棕熊逃家 直搗黃龍嗑光一週蜂蜜

英國德文郡野生動物園內的棕熊兄妹「米什」（左）與「露西」，日前逃出圍欄後直奔儲藏室，吃光一週份蜂蜜後倒頭就睡。圖為牠們平日互動模樣。（法新社）

2025/07/08 08:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國德文郡（Devon）一處野生動物園表示，園區內兩隻年幼的棕熊，上演了一場可愛的「越獄風雲」。牠們成功逃出圍欄後，竟直奔食物儲藏室，狼吞虎嚥地吃光了一整個星期的蜂蜜存量，最後心滿意足地倒頭大睡。

《法新社》報導，這起有趣的事件發生於6月24日下午。主角是四歲的熊兄妹「米什」（Mish）與「露西」（Lucy）。根據園方聲明，牠們逃脫後直奔食物儲藏室大快朵頤，其中就包含一週份量的蜂蜜。

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園方強調，在這場長達一小時的脫逃劇中，兩隻棕熊並未對公眾構成威脅。作為預防措施，現場遊客被疏散至安全建築內，園方人員則全程監控，直到由管理員將牠們引導回圍欄內。而這對吃飽喝足的兄妹，回去後便立刻睡著了。

「米什」與「露西」的身世其實相當可憐。牠們2021年被園方收留，此前牠們在阿爾巴尼亞的山區雪堆中，被母親遺棄。動保人員曾多次嘗試將牠們野放，但最終發現牠們已無法在野外獨立生存。

目前，當地警方已介入調查越獄原因，園方也重新檢討圍欄的安全機制。對「米什」與「露西」而言，這場蜂蜜盛宴，顯然比越獄本身更讓牠們回味無窮

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