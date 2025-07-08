美墨邊境槍戰！27歲男持步槍狂轟巡邏隊設施 當場被擊斃

美國警方證實，1名男子週一在德州城市麥卡倫持步槍向邊境巡邏隊設施開火。（美聯社）

2025/07/08 10:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國警方證實，1名27歲男子週一（7日）在德州南部城市麥卡倫（McAllen）持步槍向美國邊境巡邏隊（Border Patrol）設施開火，遭邊境巡邏隊員開槍擊斃。

據《路透》報導，麥卡倫警察局長羅德里格斯（Victor Rodriguez）告訴記者，週一清晨5時50分左右，來自密西根州的莫斯克達（Ryan Louis Mosqueda）向美國邊境巡邏隊位於里奧格蘭德河谷（Rio Grande Valley）的設施發射了數十發子彈，隨後被擊斃。

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交火過程中，1名麥卡倫警員因膝部中彈送醫救治，並有1名邊境巡邏隊員受傷。

羅德里格斯補充，警方搜查莫斯克達停放在設施外的白色雪佛蘭（Chevrolet）轎車，發現了更多槍枝及彈藥。他說，「嫌犯向大樓和大樓內的邊境巡邏隊員發射了數十發子彈。」

當地電視台指出，週一凌晨3時48分，莫斯克達的父親在麥卡倫東方約29公里的韋斯拉科市（Weslaco）因交通違規被警方攔下，告訴員警他正在尋找自己的兒子。

莫斯克達的父親聲稱，他的兒子「智能不足」，沒有服用任何藥物，但隨車攜帶槍枝。警方立即確認了莫斯克達的車牌，並對相關部門通報。

市府官員表示，槍擊事件發生後，麥卡倫國際機場的航班均被迫延遲數小時。麥卡倫距離美國、墨西哥邊界格蘭德河（Rio Grande）約8公里，對岸是墨西哥城市雷諾薩（Reynosa）。

1名不具名的前美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員透露，週一遭槍擊的設施是邊境巡邏隊特種行動小組的駐地。

麥卡倫警方搜查了嫌犯的白色雪佛蘭轎車，發現更多槍枝及彈藥。（美聯社）

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