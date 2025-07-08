白宮驚喜！納坦雅胡當面提名川普角逐諾貝爾和平獎

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡7日在白宮會晤，會中納坦雅胡當面遞交諾貝爾和平獎提名函，稱川普推動亞伯拉罕協議、促進中東和平有功，值得肯定。（美聯社）

2025/07/08 08:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《福斯新聞》（Fox News）報導，以色列總理納坦雅胡7日與美國總統川普在白宮舉行高峰會時，當場遞交一封致諾貝爾獎委員會的正式推薦信，提名川普角逐2025年諾貝爾和平獎，以表彰其在促進中東和平方面的貢獻。

此次會談聚焦於中東局勢與美以戰略協調，納坦雅胡卻以突如其來的提名舉動，讓川普本人也直呼「毫無預警」，成為整場會晤的亮點。納坦雅胡公開表示：「我想代表全體以色列人、猶太人民，乃至世界各地無數仰慕者，向您致敬。您是自由世界的領袖，是正義與和平事業的推動者。」

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納坦雅胡進一步指出，川普在任期間促成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），成功推動以色列與多個阿拉伯國家建交，開創前所未有的區域和平格局。「總統已經實現了巨大的突破，他正在一個又一個國家締造和平。」納坦雅胡說：「因此，我特地向諾貝爾獎委員會提交推薦函，提名您角逐和平獎，這是實至名歸。」

川普當場接下推薦信，表示自己事先並未得知此事，並向納坦雅胡表達謝意。他說：「非常感謝這份榮耀，我很驚訝，但也很感激。」

據報導，這場峰會除提名外，亦涵蓋雙方對伊朗核設施的聯合因應策略，以及未來可能在沙烏地阿拉伯與其他波斯灣國家展開的新一輪和平協議談判。

納坦雅胡此舉，也被外界視為鞏固與川普之間政治聯盟的一環。儘管川普2020年卸任後爭議不斷，但他在中東政策上獲得以色列高度評價。納坦雅胡透過這份提名，不僅再次肯定川普過去成就，也釋出訊號，表明其在中東戰略上將繼續與川普保持緊密合作。

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