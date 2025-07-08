美國德州洪災奪命逾百 夏令營27師生罹難

搜救人員動用挖土機等重型機具，在被洪水夷為平地的德州瓜達盧佩河（Guadalupe River）沿岸進行艱難的搜索。（美聯社）

2025/07/08 07:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，美國德州在國慶長週末遭遇數十年來最災難性的洪水侵襲，截至當地時間週一（7日），死亡人數已攀升至104人。搜救隊伍仍在高漲的河水中搜尋失蹤者，其中一所百年夏令營的慘重傷亡，引發了對預警系統失靈的強烈質疑。

這場山洪在4日黎明前，猛烈衝擊了瓜達盧佩河沿岸的營地與民宅，將熟睡中的人們連同小屋、帳篷捲走。受創最嚴重的「神秘營」（Camp Mystic），一所全女生的基督教夏令營，證實已有27名露營者與輔導員不幸罹難，另有11人仍下落不明。克爾郡官員表示，該郡已發現84具遺體，其中包含28名兒童。

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隨著更多降雨即將到來，當局坦言死亡人數勢必會繼續上升。目前，官方已將調查預警系統是否充分、以及為何部分營隊未在洪水來臨前撤離至高地，列為下一步重點。克爾維爾市府會經理萊斯（Dalton Rice）坦言，許多營區手機信號不佳，是預警傳遞的一大挑戰。

這場悲劇也迅速引發政治效應。德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲稱，聯邦緊急事務管理署（FEMA）與國家氣象局近期的預算削減，並未影響預警的發布與接收過程，其中手機訊號不佳是偏遠營區的一大挑戰。

然而，白宮與部分官員則將此災難歸咎於天災。白宮新聞秘書李威特稱其為「天主的作為」，並強調聯邦與地方氣象單位已發出足夠的預警。美國總統川普也表示「沒有人預料到」，並稱不打算重新聘用今年被解僱的聯邦氣象學家。

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