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    南韓超熱！酷暑已釀7死 熱傷害較去年同期增8成

    南韓酷暑天氣不斷，孩童在首爾光化門廣場的噴泉中戲水。（歐新社資料照）

    南韓酷暑天氣不斷，孩童在首爾光化門廣場的噴泉中戲水。（歐新社資料照）

    2025/07/08 07:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著南韓酷暑天氣不斷，境內陸續出現中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害病例。南韓疾病管理廳（KDCA）7日發布消息稱，今年5月20日至7月6日，熱傷害患者共859人，較去年同期大增83.2%，其中7人不治身亡。

    《韓聯社》報導，疾病管理廳自5月15日啟動「熱傷害疾病監測預警系統」以來，截至本月6日，南韓全國累計熱傷害患者共875人，死亡7人。

    光是6日當天，南韓全國就有59人因熱傷害症狀被送往急診室，其中2人不治身亡。

    按去年監測起點（2024年5月20日）統計，今年同期患者共859人，較去年同期469人增加了390人，增幅達83.2%；同期死亡人數則為去年3人的2倍以上。

    按病症類型統計，今年獲報病例中，熱衰竭佔比54.6%、中暑20.1%、熱痙攣13.7%、熱暈厥9.8%。高齡族群風險更高，65歲以上患者佔整體的33.3%。

    另據南韓疾病管理廳分析，高溫天氣下戶外勞動是主要致病場景。截至目前，熱傷害發生地點中，室外工作現場佔比最高，達25.6%，其後依序為務農16.6%、道路14.1%。

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