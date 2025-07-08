日本參議院將改選 矢板明夫：自民黨人氣低迷、2新興小黨可能拿20席

日本即將舉行參議院選舉，資深媒體人矢板明夫發文指出，目前自民黨的人氣十分低迷，近期日媒反而是關注「日本保守黨」和「參政黨」這兩個新興小黨，有分析預測他們可能獲得20個以上的席次。（資料照）

2025/07/08 08:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本即將舉行參議院選舉，資深媒體人矢板明夫發文指出，目前自民黨的人氣十分低迷，近期日媒反而是關注「日本保守黨」和「參政黨」這兩個新興小黨，有分析預測他們可能獲得20個以上的席次，且其中有許多人是以前自民黨安倍派的支持者，因不滿現任首相石破茂的路線才改變了支持的政黨。矢板明夫也說，「日本保守黨」和「參政黨」都是支持自由民主的抗中力量，也是台灣的好朋友。

矢板明夫在臉書發文指出，近日日本媒體關心的焦點，都是和參議院選舉有關的新聞。他表示選舉將在7月20日舉行。參議院一共有248個席位，這次將改選一半，也就是124席。其中執政黨的自民黨和公明黨有66個議席面臨改選。如果拿不到50個議席的話，執政聯盟將在參議院失去主導權，石破茂首相就可能面臨下台的危機。

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矢板明夫說明，124個議席，只要拿到50個就可以，看起來好像並不難。但現在自民黨的人氣十分低迷，各種民調顯示，要達到這個目標似乎並不容易。安倍晉三擔任自民黨總裁時，曾經創下「國會選舉六連勝」的奇蹟。當時自民黨在參議院選舉，單獨就可以拿下60多席。無奈早已物是人非。

矢板明夫指出，這段時間日本媒體最關注的是兩個新興的小黨：「日本保守黨」和「參政黨」。有媒體分析說，這兩個小黨加在一起，有可能獲得20個以上的席次。這兩個小黨的主張非常相似，都聚焦在減稅、日本優先，和抵抗中國的滲透。在某種意義上，和美國的川普總統差不多。而他們的支持者，其實大部分是以前自民黨安倍派的支持者，因為不滿石破茂的所謂中間路線，而改變了所支持的政黨。

矢板明夫表示，昨天在電視台的政論節目上，日本保守黨的黨首、作家百田尚樹，當面批評石破茂首相沒有辦法解決美國的關稅問題。百田尚樹在談到美國的川普政府打算給日本加高關稅這件事時，強調「這不僅僅是經濟問題。美國對中國採取嚴厲措施，而日本沒有跟隨。這裡面存在著美國對日本的不滿。」

百田尚樹也進一步舉出美國所關注的芬太尼問題，有一部分是經過日本流入美國的；以及「日本並沒有限制中國具有軍方背景的留學生來日本」等案例，表示「日本對中國太過寬容」，所以美國才會以關稅的形式，向日本發出「嚴厲的警告」。

百田尚樹強調，「若無法理解這一點，那就沒有資格當政治人物」。其發言在日本的網路上引起了廣泛的迴響。矢板明夫在文末也指出，「日本保守黨」和「參政黨」都是支持自由民主的抗中力量，也是台灣的好朋友。

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