川普聲援前總統 巴西總統怒批：干涉內政

美國總統川普批評巴西追殺前總統波索納洛，巴西現任總統魯拉反擊川普「干預」內政。（法新社）

2025/07/08 02:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與巴西的關係7日陷入危機，原因是美國總統川普批評巴西右翼盟友、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的政變審判。巴西現任左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）隨即做出回應，批評川普「干涉」巴西內政，強調「沒有人能夠凌駕於法律之上」。

川普在自家社群平台「真實社群」發文，指責巴西當局對70歲的波索納洛進行「獵巫行動」（WITCH HUNT），「我與世界各地的人們一樣，看著他們對他（波索納洛）日復一日、夜復一夜、月復一月、年復一年的追捕！」

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川普說，「這件事也發生在我身上，甚至嚴重10倍」，「我很瞭解波索納洛，他是一位堅強的領導者，真心熱愛自己的國家，而且在貿易談判上非常強硬。」川普說，波索納洛「根本沒做錯任何事，他唯一做的就是努力為人民而戰」，巴西當局應該「放過波索納洛」。

波索納洛正面臨審判，指控他領導1個「犯罪組織」企圖策劃政變，在2022年大選後繼續留任。一旦罪名成立，他可能面臨最高40年徒刑。檢察官指稱，這場所謂的政變計畫，最終因未獲得軍方高層支持而失敗。

波索納洛案令人聯想到川普因2021年1月6日國會山莊暴動事件所面臨的訴訟。川普當時不認罪，且該案在他再次當選總統後被撤銷，因而獲得法律豁免。

波索納洛同樣聲稱無辜，並透過一連串抗議活動試圖動員支持者，進一步加劇巴西政治的兩極化。

這些案件也促使川普與波索納洛家族建立聯繫。據報導，波索納洛的兒子們積極遊說，要求美國對1名巴西最高法院法官實施制裁，並要求川普表態。這項努力如今似乎已經奏效，但對於這兩個美洲最大經濟體的關係而言，後果仍不明朗。

川普發表前述評論時，魯拉正在里約熱內盧主持金磚國家（BRICS）峰會，與來自中國、俄羅斯、伊朗等國的代表會面。出席峰會的領袖批評川普的關稅政策，以及美國轟炸伊朗。川普對此表示不滿，威脅對每個與金磚國家結盟的國家額外加徵10％關稅。

巴西前總統波索納洛正面臨審判，指控他試圖策劃政變，在2022年大選後繼續留任。一旦罪名成立，他可能面臨最高40年徒刑。（美聯社檔案照）

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