中國槍手被捕查出集團作弊 日本多益803人成績取消、禁考

TOEIC主辦單位7日宣布，過去2年超過800人疑似參與違規作弊，這些考生成績無效，且5年內不得參加考試。示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2025/07/08 00:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本多益（TOEIC）英文能力檢定考試，今年5月抓到一名中國籍留學生當槍手，協助其他考生作弊。TOEIC主辦單位7日宣布，過去2年超過800人疑似參與違規作弊，這些考生成績無效，且5年內不得參加考試；警方也懷疑是中國作弊集團從事有組織的不法行為。

綜合日媒報導，今年5月18日，在東京多益考場抓到京都大學27歲中國籍留學生企圖使用他人身分進入考場，被警方當場逮捕；嫌犯也坦承當槍手。當時該留學生戴著口罩內還藏有小型麥克風，警方懷疑，他可能意圖在考場內，向其他考生傳送答案。

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多益主辦單位國際商務交流協會（IIBC）曾通知警方，中國考生成績900分以上的人數「異常增加」。此案發生後，主辦單位調查發現，從2023年5月至今年6月22日的2年多內，共有803名考生疑似參與違規作弊，已通知其成績無效，且5年內不得參加考試。

IIBC指出，有作弊嫌疑的考生報名使用的地址，都與上述被逮捕的留學生准考證上的相同或近似。在5月的考試中，也有約40名考生使用與留學生相同的住址報名。違規行為可能惡意利用依照住址分配考場的機制。

IIBC將繼續調查是否有其他類似的涉嫌作弊案件，並將採取加強身分驗證等措施，防止此類事件再次發生。

警視廳透露，留學生被捕後供稱，去年冬天前後收到用中文發的消息說「去考試就能獲得報酬」。警方懷疑有中國人集團參與此事。

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