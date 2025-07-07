「習近平出事」傳聞不斷 汪浩：可能為中共政權轉折前兆

中國國家主席習近平。（歐新社檔案照）

2025/07/07 23:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國國家主席習近平的負面傳聞不斷，包括健康亮紅燈、遭中共大老鬥爭、中南海政權將更迭等傳聞不斷。對此，政論名嘴汪浩今天（7日）表示，先不論傳聞真實性，光是這些傳言滿天飛，就顯見中國當前政治不穩定與民意不滿無從宣洩！

汪浩在臉書發文，「近期網路上關於習近平健康惡化、失勢甚至遭政變的傳言四起，儘管缺乏實證，卻反映出中國當前政治的不透明與社會情緒的高壓狀態。這些傳聞的出現並非偶然，首先就是經濟困境持續惡化，房地產崩盤、地方財政枯竭、製造業通縮、對美出口重挫，讓民間對未來充滿不安，而習近平作為政策核心，自然成為社會怨氣的焦點。」

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「不透明－不信任－不穩定 惡性循環」

「再來是中共內部不滿積壓，高層頻繁『打虎』、軍方清洗異常密集，加上（中國外交部長）王毅在歐盟會談中的『失言』（指脫口坦言不希望俄羅斯在侵烏戰爭中失敗），顯示中共內部並非鐵板一塊。最後則是政權長期壓制言論，導致資訊極度不對稱，在無法公開質疑與討論的情況下，謠言成為民意壓力的出口。」

汪浩表示：「這些傳言的蔓延也可能被中共內部權力鬥爭利用，進一步加劇政治不穩定。當政權無法透過透明資訊建立信任，民眾便轉向猜測與陰謀論尋求解釋，形成『不透明－不信任－不穩定』的惡性循環。總結來說，謠言不等於事實，但能反映真實的政治心理。若中共不解決資訊封鎖與治理赤字問題，『習出事』的傳聞將不斷回潮，最終可能成為政權轉折的前兆。」

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