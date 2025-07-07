沒天理！交了保護費仍遭城管暴力驅離 深圳攤販佔路抗議

7月5日晚間廣東深圳龍崗區爆發一起大規模抗議事件，因不滿城管在驅趕過程中使用暴力，上百名攤販集體占據道路抗議，現場聚集了數以千計的圍觀民眾。（網路截圖）

2025/07/07 22:20

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國經濟持續低迷，失業率居高不下，大量失業人口為生計所迫，選擇門檻較低的擺攤作為謀生手段，多地卻頻頻發生城管暴力驅趕攤販，引發群眾聚集抗議的事件。

根據社群平台Ｘ帳號「昨天」（@YesterdayBigcat）發布的貼文和附帶的影片，7月5日晚間廣東深圳龍崗區爆發一起大規模抗議事件，因不滿城管在驅趕過程中使用暴力，上百名攤販集體佔據道路抗議，現場聚集了數以千計的圍觀民眾。

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據多名目擊者透露，當晚深圳龍崗區布吉街道長青路凱旋薈附近，多名女性攤販在遭到城管驅趕時被粗暴推擠，甚至被城管使用警棍毆打受傷。此事迅速引發周邊攤販的憤怒，許多攤販及其親屬、朋友趕往現場聲援，最終演變為一場持續數小時的集體抗議。

現場交通很快陷入癱瘓，上千民眾聚集圍觀，氣氛一度緊張，攤販與執法人員多次發生言語衝突甚至肢體推擠。雙方的對峙從7月5日當晚一直持續至6日凌晨2點左右，最終雙方選擇前往附近的政府部門尋求交涉與解決，圍觀民眾也陸續散去。

據現場民眾反映，事件起因涉及「保護費」問題。布吉街道一名民眾受訪表示：「事件起因是攤販不交保護費就不准擺攤，布吉街道城管執法隊收了保護費，現在政府卻不准擺攤，這些攤販就要討說法。」

另一位現場民眾表示：「城管上面有人發任務，擺攤的人也是為了生活，城管的做法太過分了，引起民憤。很多狐假虎威的城管拿著雞毛當令箭。」

今年稍早，深圳市城管多次與當地小販發生衝突，引發民眾聚集抗議。今年5月9日晚，深圳龍崗區橫崗街道悅民路，一名小販躺倒在自己的三輪車前輪下，以阻止城管將車拖走，城管的行為引發小販聚集抗議。

今年5月16日，深圳一名女攤販遭遇幾名城管執法，城管除了站在攤位前干擾她擺攤，還一腳將她的摺疊椅踢走取樂，引發民眾聚集。

近年來，中國各地城管驅趕攤販的事件屢見不鮮，背後原因是整體經濟不景氣，失業率居高不下，大量失業人口為了維持生計，選擇以門檻較低的擺地攤作為謀生方式，導致城市攤販數量激增，給街道帶來巨大壓力。

對此，各地政府試圖通過禁止擺攤，將這些失業人口驅逐出城市。但對於這些將擺地攤視為最後收入來源的底層民眾而言，此舉或許壓垮了他們賴以生存的最後一根稻草。

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