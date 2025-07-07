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    剛被普廷下令撤職 俄羅斯前交通部長傳舉槍自戕

    俄羅斯前交通部長斯塔羅沃伊特（右）今日被總統普廷（左）下令撤職。（資料照，路透）

    俄羅斯前交通部長斯塔羅沃伊特（右）今日被總統普廷（左）下令撤職。（資料照，路透）

    2025/07/07 22:09

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕據俄媒報導，今（7）日剛遭到俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）撤職的俄羅斯前交通部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit），因不明原因開槍自戕。

    《路透》報導，俄羅斯《消息報》（Izvestiya）引述一名消息人士的說法指出，週一被普廷下令撤職的塔羅沃伊特舉槍自盡，原因不明。

    《莫斯科時報》（The Moscow Times）指出，斯塔羅沃伊特於2018年至2024年5月期間擔任庫斯克州（Kursk）州長，之後在2024年5月被普廷欽點為交通部長。

    但烏克蘭軍隊於2024年8月入侵庫斯克州後，俄羅斯檢調單位就認為庫斯克的邊境防禦工事工程有貪腐嫌疑，因而發起調查，新任庫斯克州州長斯米爾諾夫（Alexi Smirnov）等高官甚至被捕，塔羅沃伊特的州長任期也因此受到檢視。

    儘管斯塔羅沃伊特並未直接警檢找上門問話，但有俄媒指出，建設於斯塔羅沃伊特任內，卻被烏軍攻破的庫斯克邊境防禦工事除了費時3年才竣工之外，建造費用更逼近150億盧布（約合新台幣55億）。

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