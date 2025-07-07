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    德州洪災增至82死 達拉斯牛仔隊捐贈50萬美元

    德州洪災死亡人數已增至82人，另有數十人失蹤，救難人員持續搜救。（法新社）

    德州洪災死亡人數已增至82人，另有數十人失蹤，救難人員持續搜救。（法新社）

    2025/07/07 20:01

    〔中央社〕美國職業美式足球聯盟NFL達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）昨天宣佈捐贈50萬美元（約新台幣1452萬元）給基督教救世軍（Salvation Army），用於遭到洪災侵襲的德州災區重建。目前洪災死亡人數已增至82人，另有數十人失蹤。

    NFL休士頓德州人隊（Houston Texans）5日也宣布捐贈相同金額。

    4日早上在突發暴雨造成的洪水中，瓜達魯普河（Guadalupe River）水位不到一小時上升約8公尺。

    克爾郡（Kerr County）基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）遭山洪暴發冲毀，洪水將小屋從地基上冲走。

    達拉斯牛仔隊在聲明中說：「看到克爾郡和德州丘陵地區（Texas Hill Country）的災難和慘重傷亡，我們心情無比沉重，尤其是為那些女童與她們的家人，以及罹難者及他們的家屬。這實在令人痛心，我們為那些受影響的人們致哀與祈禱。我們支持基督教救世軍至關重要的回應行動，決定捐贈50萬美元，用於立即的救援、救助，以及長期的重建工作。」

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