美援斷炊急了？澤倫斯基擬派總理級「超級大使」救火

烏克蘭駐美大使馬卡羅娃（左）與總統辦公室主任葉爾馬克（右）。據報導，在美援中斷的關鍵時刻，基輔考慮撤換駐美大使，以更具政治份量的「超級大使」取代。（法新社檔案照）

2025/07/07 17:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《彭博》7日引述知情人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基上週五（4日）與美國總統川普通話時，討論了撤換現任駐美大使馬卡羅娃（Oksana Markarova）一事，此舉發生在美烏關係的微妙時刻。

報導引述匿名消息來源指出，這份潛在的接替人選名單堪稱「重量級」，包括現任總理什米加爾（Denys Shmyhal）、副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及能源部長加盧申科（German Galushchenko）。

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這次人事異動的討論，背景極不尋常。川普政府上週才剛暫停向烏克蘭運送砲彈與防空系統，此舉讓基輔及其盟友措手不及。同時，由美國斡旋的對俄和平談判也未能結束已持續三年多的戰爭，俄羅斯更正對烏克蘭各大城市發動創紀錄的飛彈與無人機攻擊。

澤倫斯基5日六曾公開表示，他與川普的通話是至今「最好且最有成效的」，並稱雙方討論了「其他幾項重要事務」，但未透露細節。對此報導，白宮未立即回應《彭博》的說法。

據知情人士透露，澤倫斯基已指示其外交部，就下一任駐美大使的任命事宜，與美方展開討論。

分析指出，這份涵蓋總理與國防部長的「重量級」大使候選名單，釋放出極不尋常的政治訊號。這顯示在軍援中斷、戰況危急的背景下，基輔可能尋求以一位極具政治份量的「超級大使」來穩定並修復對美關係，意圖直接與華府權力核心溝通，以確保烏克蘭的生存命脈。

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