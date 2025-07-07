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    男大生吃「放鬆」餅乾疑現幻覺 下秒墜樓頭骨裂開

    日本一名大學生在吃了含有「大麻」成分的餅乾後，從2樓一躍而下，導致頭骨破裂、手腕骨折；示意圖。（美聯社）

    日本一名大學生在吃了含有「大麻」成分的餅乾後，從2樓一躍而下，導致頭骨破裂、手腕骨折；示意圖。（美聯社）

    2025/07/07 20:39

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨大學摔角校隊的1名男學生，在吃了一塊含有大麻成分的餅乾後，疑似出現幻覺及精神錯亂，從宿舍2樓墜樓，導致頭骨裂開、手腕骨折，被緊急送醫。據悉，仍有其他3人購買這款餅乾，在校方介入調查後，4人皆被禁止參與近期的比賽活動。

    綜合日媒報導，該校摔角隊的4名學生在網路上購買宣稱具有「放鬆」功效的餅乾，並約好一起食用。而其中一名男性學生在吃後的3小時從2樓的宿舍房間墜下，造成頭骨破裂、手腕骨折。另外3人尚未食用。

    學生於後續調查稱，他們是在社群媒體上看到明星推薦後才對這些餅乾有興趣的。而販售餅乾的平台稱，這些餅乾含有一種名為「大麻素」的大麻成分，稱其為一種令人振奮的成分，但仍宣稱這些餅乾是「合法的」。

    警方進一步調查後也未在餅乾裡頭發現任何違禁成分，但校方仍進一步透露，當時還有幾名十多歲的同學在一旁喝酒。

    據了解，目前這4名購買餅乾學生已被停賽，其他幾名飲酒的學生也被禁止參與所有學校活動。今年6月，這些學生也參與了校方安排的預防藥物濫用課程。

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