扯！中國女子刮中400萬大獎 被彩券老闆搶走刮刮樂

中國安徽淮北女子刮到100萬人民幣，竟被彩券老闆奪走刮刮樂。（圖擷自微博）

2025/07/07 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國安徽省淮北市6日晚間，有女子在彩券攤位幸運刮中100萬人民幣（約新台幣405萬元）獎金，竟被老闆直接奪走刮刮樂，理由是女子還沒付錢就刮開銀漆，中國網友見狀忍不住紛紛吐槽，直指當時女子肯定是在老闆同意下先刮再付款，結果老闆一看到中大獎就翻臉不認了。

從中國微博多則消息可以看到，身穿灰衣短褲的彩券攤主當時拿著中獎彩券，朝著穿著黑色外套的女子揮手直說「妳不能拿、妳不能拿」，圍觀民眾看不下去幫忙報警處理，但就算警察到場輪番勸說，老闆還是死死拿著刮刮樂不願放手。

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管轄事發地點的淮北市公安局相山分局相南派出所，今（7日）接受採訪時透露中獎女子後來和老闆達成協議，但並不清楚雙方最終談妥的內容為何，彩券發行中心則證實女子已經完成兌獎。

中國網友對此議論紛紛，有不少人痛斥這個彩券老闆真是沒良心，以後誰還敢去他那裡消費。許多中國網友指出，在刮彩券前和老闆說好先刮再付錢是正常現象，這次爭議顯然是攤主眼紅想要分一杯羹，如果想要避免發生糾紛，之後可能都要採取先付錢的方式了。

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