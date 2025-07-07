考古學家在秘魯發現3500年歷史古城 有助理解美洲最古老文明起源

考古學家近日宣佈在秘魯北部巴蘭卡省發現名為佩尼科的古城。（路透）

2025/07/07 16:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕考古學家近日宣佈在秘魯北部巴蘭卡省發現名為佩尼科（Peñico）的古城。這座擁有3500年歷史的城市，據信是連接早期太平洋沿岸社區與安地斯山脈和亞馬遜盆地居民的重要貿易樞紐。考古學家認為，靠近美洲最古老文明卡拉爾（Caral）文明所在地的佩尼科，有助於讓人了解卡拉爾的起源。

根據《BBC》報導，該遺址位於秘魯首都利馬以北約200公里處，海拔約600公尺，被認為建於公元前1800年至1500年之間，大約與中東和亞洲早期文明繁榮時期相同。研究人員在遺址建築中，發現儀式用具、人物和動物造型的泥塑，以及用珠子和貝殼製成的項鍊。

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佩尼科遺址靠近卡拉爾文明所在地，而該文明被認為是美洲已知最古老文明，大約在西元前3000年建立秘魯蘇佩河谷，卡拉爾文明擁有32處遺跡，包括大型金字塔結構、先進灌溉農業和城市聚落。據信，卡拉爾文明是與印度、埃及、蘇美和中國等其他較早文明隔絕並發展起來的。

領導近期佩尼科遺址研究和1990年代卡拉爾遺址發掘的考古學家沙迪（Ruth Shady）博士指出，佩尼科遺址對於理解卡拉爾文明在氣候變遷後走向何方至關重要。

考古學家馬查誇伊（Marco Machacuay）也認為，佩尼科遺址的意義在於它是卡拉爾社會的延續。

值得注意的是，秘魯擁有許多重要考古發現，包括安地斯山脈的印加古城馬丘比丘，以及刻在中部海岸沙漠中的神秘納斯卡線。

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