巴基斯坦喀拉蚩建築倒塌救援行動結束 27人罹難

巴基斯坦救援人員今（7）日表示，從喀拉蚩倒塌建築物中找到了27具受害者遺體。（法新社）

2025/07/07 16:15

〔記者謝宜哲／台北報導〕巴基斯坦救援人員今（7）日表示，為期3天的救援行動已結束，從大型港口城市喀拉蚩（Karachi）倒塌建築物中找到27具受害者遺體。

根據《法新社》報導，居民報告指出，4日上午10時左右，喀拉蚩利雅里（Lyari）社區發生公寓大樓倒塌前不久，他們聽到劈啪聲。該地區最高政府官員科索（Javed Nabi Khoso）表示，目前死亡人數為27人，所有被困在廢墟下的屍體都已找到，因此搜救行動取消。

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巴基斯坦當局聲稱，該建築已被宣佈為不安全建築，並已向居住者發出2022年至2024年期間的驅逐通知，但房東和一些居民告訴《法新社》，他們尚未收到通知。

據少數族裔活動人士馬赫謝瓦里 （Sundeep Maheshewari） 稱，其中20名受害者是印度教徒。他補充，受害者中多數家庭都十分貧窮。

屋頂和建築物倒塌在巴基斯坦各地屢見不鮮，主要是因為該國安全標準低劣，建築材料劣質。喀拉蚩雖是擁有超過2000萬人口的城市，但因建築品質低劣、非法擴建、基礎設施老化、人口過度擁擠以及建築法規執行不力而臭名昭著。

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