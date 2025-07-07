南韓「北韓景觀星巴克」爆紅 開業半年吸客逾12萬人

南韓星巴克「愛妓峰和平生態公園分店」可以飽覽北韓景觀，吸客功力一流。（彭博）

2025/07/07 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓京畿道金浦市一家星巴克，主打能夠飽覽北韓全景，被遊客戲稱為「北韓景觀星巴克」，自去年11月開幕至6月底，已吸引逾12萬名顧客，凸顯外界對北韓的好奇。

南韓《中央日報》英文版7日報導，南韓星巴克表示，「愛妓峰和平生態公園分店」於去年11月開業，截至6月底已吸引12.3萬名顧客。該公園本身距離北韓黃海道開豐郡僅1.4公里，遊客可以欣賞到漢江和臨津江的景色，以及開豐郡周邊地區的景色。

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由於公園位於兩韓非軍事區（DMZ）南方界限5至20公里外的「平民管制線」（CCL）以外，遊客必須按時預約，並乘坐公車通過安檢站。

在這間星巴克一邊喝咖啡一邊欣賞北韓美景的難得體驗，在遊客中口耳相傳。《美國有線電視新聞網》（CNN）等外媒也報導這家店，並指出該店與北韓的距離「非同尋常」，進一步引發人們關注。

此外，星巴克號召力驚人，今年前4個月，愛妓峰和平生態公園的總客流量飆升至12.9萬人次，是去年月均客流量的2倍多。外國遊客數量也大幅增加，去年公園每月平均接待約1300名外國遊客，現在每月超過3300人，增加2.5倍。

在週末期間，該店每天接待約1000名顧客，是平日平均客流量的2倍多。家庭遊客佔比很高，因此食品銷售額比一般門市高出約30％。工作日的客源則更多元化，包括旅行團、軍人和學校學生。

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